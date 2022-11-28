"Росіяни намагаються помститися": Зеленський попередив Москву за атаку на Україну

Володимир Зеленський / Офіс президента України, 10-та гірсько-штурмова бригада

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові сьогодні знову обстрілювали Херсон та громади в області, а також пошкодили насосну станцію.

Президент зазначив, що Україна ніколи не буде місцем розрухи і не прийме порядки від Москви.

"Цієї доби, як і кожного Божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон та громади області. Тільки за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонської області", - йдеться в заяві.

Президент додав, що російська армія пошкодила і насосну станцію, що забезпечує подачу води в Миколаїв.

"Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна - це вони пройшли", - додав Зеленський.

За словами президента, росіяни ні на що не здатні, крім розрухи. Росіяни намагаються помститися за те, що українці вже не раз захищали себе від них. Президент додав, що Україна ніколи не буде місцем для розрухи.

"Україна ніколи не прийме порядки від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об'єкт, кожен будинок, кожне підприємство", - заявив наостанок глава держави.

Небезпека нового ракетного удару РФ

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що найближчим часом російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. За його даними, наступного тижня можуть відбутися нові масові ракетні обстріли. Тому він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

Раніше політичний аналітик і екс-нардеп Тарас Чорновіл заявив, що удари країни-агресора Росії по енергетичній інфраструктурі України - це геноцид. і міжнародне співтовариство повинно було реагувати на це. Однак на Заході бояться, що Росія почне бити ракетами по країнах Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, українців закликали завчасно підготуватися до обстрілів і розповіли про 8 кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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