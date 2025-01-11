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Стягнули 150 тисяч солдатів: стали відомі жорсткі плани РФ на Курахове та Покровськ

Юлія Закрепа
11 січня 2025, 20:58оновлено 11 січня, 21:47
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Російські окупаційні війська намагаються просуватись в бік Костянтинополя.
Стягнули 150 тисяч солдатів: стали відомі жорсткі плани РФ на Курахове та Покровськ
Де найважча ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези Тимочка:

  • РФ може перерізати логістику ЗСУ на Курахівському напрямку
  • Під загрозою Курахівське водосховище та Курахівська ТЕЦ
  • Росіяни перекинули на два напрямки свіжі сили

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що питання захоплення Курахового росіянами залишається невирішеним. Про окупацію міста поки що не заявляли навіть російські пропагандистські канали. Втім ситуація тут дійсно є складною.

"Для росіян важливо не лише зайняти Курахове, а й взяти під контроль Курахівське водосховище та Курахівську ТЕЦ, а також перерізати логістику Збройним Силам на Курахівському напрямку", - розповів військовий в ефірі "Еспресо".

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Він додав, що російські окупаційні війська намагаються просуватись в бік Костянтинополя. Зокрема українські захисники фіксують спроби росіян перейти дамбу та взяти під контроль територію біля Тернів та Сухих Ялів. Окупанти також просуваються вздовж річища річки Вовча.

Стягнули 150 тисяч солдатів: стали відомі жорсткі плани РФ на Курахове та Покровськ
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

"Вони прагнуть перекрити дорогу з Запоріжжя до Донецька, яка є однією з основних для постачання зброї та військової підтримки на Курахівський і Времівський напрямки", – пояснив Тимочко.

За його словами, зараз росіяни провели ротацію та перекинули на Покровський і Курахівський напрямки свіжі сили.

"Вони зосередили понад 150 тисяч особового складу. Це максимальні сили, які вони змогли задіяти на цих напрямках разом з Времівським. Вони намагатимуться перерізати логістичні маршрути до Покровська, щоб відрізати місто від постачання озброєння Силам оборони, розширити плацдарм на західній частині міста, проте на східній їм це не вдасться", - зауважив військовий.

Стягнули 150 тисяч солдатів: стали відомі жорсткі плани РФ на Курахове та Покровськ
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Іван Тимочко додав, що розширення наступальних дій буде нелегким завданням для росіян, тому що на цьому напрямку їм доведеться подолати великі території, зокрема Мирноград.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стала відома головна ціль Путіна на Покровськ. Іван Тимочко розповів, що росіяни не перестають штурмувати українські позиції на Донецькому напрямку. Ворог, ймовірно, має на меті просунутись до Покровська, щоб захопити це місто.

Російські окупанти розстріляли бійців ЗСУ біля Времівки. Донецька обласна прокуратура встановила російські підрозділи, які розстріляли українських військовополонених біля Времівки в Донецькій області 3 січня. Розстріл став першим подібним злочином, який зафіксований у 2025 році.

Російська армія намагається прорватися до важливого міста на Донеччині. Складна ситуація не лише в районі Покровська, але й міста Мирноград. Юрій Третяк заявив, що станом на сьогодні ворог щодня обстрілює місто та намагається прорвати оборону ЗСУ на околицях.

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