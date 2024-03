Росіяни змогли просунутись на кількох напрямках: в ISW розповіли про хід боїв

Російські війська продовжують свій наступ в районі Куп'янська на фоні триваючих позиційних боїв на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що згідно з геолокованими кадрами, російські віійська змогли просунутись до північної околиці населеного пункту Синьківка.

Водночас, російські "воєнкори" стверджують, що окупанти просунулися на декілька сотень метрів у глибину біля Терного (на захід від Кремінної) та захопили кілька невизначених українських опорних пунктів, але в ISW не підтверджують ці дані.

Крім того, російські окупанти продовжують просування в районі Бахмута в умовах тривалих позиційних боїв. Російські пропагандисти повідомили про захоплення невизначеного лісового масиву на північ від Богданівки і про невелике просування в районі Іванівського, хоча ISW не зафіксував візуальних доказів російського просування в жодному з цих районів.

В звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що російські окупаційні війська змогли здійнити просування захід від Донецька у районі Георгіївки.

"Геолоковані кадри показують, що вони просунулися в Георгіївці, хоча пов'язаний із Кремлем воєнкор заявив, що окупанти навіть просувалися вулицями Геологічною, Лермонтовою і Залізною на південній околиці Красногорівки і досягли успіху в районі Перемоги", - вказують аналітики.

Крім того, один із російських "воєнкорів" стверджував, що росіяни вдало продовжили просування в Новомихайлівці. Однак, як зауважили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW), немає візуальних доказів цього "успіху".

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.