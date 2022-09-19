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"Є перспективніші напрямки, ніж Херсон": Андрусів пояснив, де будуть "жести доброї волі" від росіян

19 вересня 2022, 13:21

У російських загарбників зараз немає сил, щоб вести активний наступ. Тому вони переходять до оборони.

украинские военные, российские военные
Андрусів пояснив, де будуть "жести доброї волі" від росіян/ Генштаб ЗСУ, Reuters

Російські окупанти після поразки на Харківщині, звідки їх практично повністю вигнали ЗСУ під час контрнаступу, переходять до оборонної операції. У них немає сил, щоб вести активні наступальні дії.

Але щоб створювати ілюзію хоч якихось успіхів на фронті, загарбники атакуватимуть маленькі села і видаватимуть їхнє захоплення за дуже великі перемоги. Про це розповів ексрадник міністра внутрішніх справ та Офісу президента, кандидат політичних наук та аналітик Віктор Андрусів в інтерв’ю Главреду.

"Для проведення масштабної наступальної операції у них сьогодні немає жодних можливостей і сил. У Росії щось там намагаються готувати, але це не має значення, бо там уже очевидний і брак техніки, плюс техніка стара, непроривна, і брак Калібрів та Іскандерів (ми це бачимо по тому, що значно менше отримуємо сигналів про повітряну тривогу)", – зазначає Андрусів.

На запитання, чи можуть українці тепер сподіватися на нові "жести доброї волі" з боку окупантів, експерт пояснив, що росіяни будуть здійснювати такі "жести" там, де їм у цьому допоможуть ЗСУ.

"Жодні "жести доброї волі" росіяни не роблять без нашого "чарівного пенделя". Тож "жести" точно будуть, але виключно там, де ми їм у цьому допоможемо. Я зараз не хочу говорити, що це станеться саме під Херсоном, тому що зараз є набагато перспективніші напрямки…", – каже він.

За словами Андрусіва, українське командування уже довело, що воно ефективно обирає і б’є по тих точках ворога, удар по яких призведе до великих наслідків. Наприклад, після удару по Харківщині "посипався" увесь фронт.

Раніше Андрусів пояснив, що цифра втрат російських окупантів в Україні, яку оголошує Генштаб, максимально близька до реальності. При цьому він уточнив, що ця цифра не завжди враховує загиблих з "ЛНР" і "ДНР", проте зазвичай їх гине більше, ніж фіксують ЗСУ.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів про співвідношенні втрат українських захисників і російських окупантів. За його даними, якщо брати в співвідношенні з армією РФ, то втрати окупантів в 9-10 разів більше. Навіть незважаючи на те, що вони перебувають у зручній позиції – обороні.

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