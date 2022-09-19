"Є перспективніші напрямки, ніж Херсон": Андрусів пояснив, де будуть "жести доброї волі" від росіян

У російських загарбників зараз немає сил, щоб вести активний наступ. Тому вони переходять до оборони.
Російські окупанти після поразки на Харківщині, звідки їх практично повністю вигнали ЗСУ під час контрнаступу, переходять до оборонної операції. У них немає сил, щоб вести активні наступальні дії.
Але щоб створювати ілюзію хоч якихось успіхів на фронті, загарбники атакуватимуть маленькі села і видаватимуть їхнє захоплення за дуже великі перемоги. Про це розповів ексрадник міністра внутрішніх справ та Офісу президента, кандидат політичних наук та аналітик Віктор Андрусів в інтерв’ю Главреду.
"Для проведення масштабної наступальної операції у них сьогодні немає жодних можливостей і сил. У Росії щось там намагаються готувати, але це не має значення, бо там уже очевидний і брак техніки, плюс техніка стара, непроривна, і брак Калібрів та Іскандерів (ми це бачимо по тому, що значно менше отримуємо сигналів про повітряну тривогу)", – зазначає Андрусів.
На запитання, чи можуть українці тепер сподіватися на нові "жести доброї волі" з боку окупантів, експерт пояснив, що росіяни будуть здійснювати такі "жести" там, де їм у цьому допоможуть ЗСУ.
"Жодні "жести доброї волі" росіяни не роблять без нашого "чарівного пенделя". Тож "жести" точно будуть, але виключно там, де ми їм у цьому допоможемо. Я зараз не хочу говорити, що це станеться саме під Херсоном, тому що зараз є набагато перспективніші напрямки…", – каже він.
За словами Андрусіва, українське командування уже довело, що воно ефективно обирає і б’є по тих точках ворога, удар по яких призведе до великих наслідків. Наприклад, після удару по Харківщині "посипався" увесь фронт.
Раніше Андрусів пояснив, що цифра втрат російських окупантів в Україні, яку оголошує Генштаб, максимально близька до реальності. При цьому він уточнив, що ця цифра не завжди враховує загиблих з "ЛНР" і "ДНР", проте зазвичай їх гине більше, ніж фіксують ЗСУ.
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів про співвідношенні втрат українських захисників і російських окупантів. За його даними, якщо брати в співвідношенні з армією РФ, то втрати окупантів в 9-10 разів більше. Навіть незважаючи на те, що вони перебувають у зручній позиції – обороні.
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