ЗСУ готуються до наступу росіян на Дніпропетровську область - OSINT-аналітик

Українські інженерні військові вже почали будувати укріплення.

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ЗСУ готуються до наступу росіян на Дніпропетровську область / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

Українські військові почали готуватися до наступу на Дніпропетровську область. Про це повідомляє французький OSINT-аналітик Клемент Молін у мережі Х.

Українські військові вже нібито почали будувати укріплення за Покровськом на Донеччині.

"Інженерні війська почали будувати укріплення за Покровськом, а також перші - на шляху до Дніпра", - йдеться у повідомленні аналітика. відео дня

Водночас слід зазначити, що ця інформація не є офіційною.

Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою

Війська РФ уже не можуть швидко просуватися в напрямку Покровська, сказав командир 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" майор Юрій Гарькавий. Інтенсивність атак знизилася, проте ворог все одно наступає.

РФ захопила ще 2 села поблизу Покровська, вважають журналісти Bild. Окупанти наблизилися на відстань у 9 кілометрів від міста. Росіяни захопили села Крутий Яр і Красний Яр, тим самим розширивши свій наступ.

На Заході оцінили загрозу штурму Покровська після окупації Вугледара: зокрема, журналісти The Times написали, що такий сценарій малоймовірний, оскільки тоді загарбникам доведеться здійснити маневр на відкритій місцевості на відстані 30 км.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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