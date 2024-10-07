ЗСУ готуються до наступу росіян на Дніпропетровську область - OSINT-аналітик

Українські військові почали готуватися до наступу на Дніпропетровську область. Про це повідомляє французький OSINT-аналітик Клемент Молін у мережі Х.
Українські військові вже нібито почали будувати укріплення за Покровськом на Донеччині.
"Інженерні війська почали будувати укріплення за Покровськом, а також перші - на шляху до Дніпра", - йдеться у повідомленні аналітика.відео дня
Водночас слід зазначити, що ця інформація не є офіційною.
Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою
Війська РФ уже не можуть швидко просуватися в напрямку Покровська, сказав командир 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" майор Юрій Гарькавий. Інтенсивність атак знизилася, проте ворог все одно наступає.
РФ захопила ще 2 села поблизу Покровська, вважають журналісти Bild. Окупанти наблизилися на відстань у 9 кілометрів від міста. Росіяни захопили села Крутий Яр і Красний Яр, тим самим розширивши свій наступ.
На Заході оцінили загрозу штурму Покровська після окупації Вугледара: зокрема, журналісти The Times написали, що такий сценарій малоймовірний, оскільки тоді загарбникам доведеться здійснити маневр на відкритій місцевості на відстані 30 км.
Покровськ - що про нього відомо
Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.
До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.
Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.
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