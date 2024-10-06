"Тонуть у Дніпрі або під вогнем ЗСУ": РФ приховує втрати військ на півдні - АТЕШ

Російське командування УВ "Дніпро" ретельно приховує справжні втрати російських військ не вивозячи загиблих солдатів, зазначають партизани "Атеш".

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Російське командування приховує справжні втрати / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Російське угрупування військ "Дніпро" приховує реальні втрати серед військових в ході боїв за Дніпровські острови. Про це повідомляють партизани руху "Атеш".

Агент "АТЕШ" у 18ОА повідомляє, що угруповання військ "Дніпро" почало направляти на Дніпровські острови непідготовлених новобранців і строковиків.

"Ці солдати, не маючи ні навичок, ні необхідної підготовки, стають легкою мішенню. Багато хто помирає ще на підходах, вони тонуть у Дніпрі або під вогнем ЗСУ", - йдеться у повідомленні. відео дня

Партизани зазначають, що російське командування приховує справжні втрати, посилаючи нові групи солдатів на майже неминучу загибель. Тіла полеглих не вивозять, а інформація про втрати ретельно приховується, що є спробою зберегти ілюзію контролю на цій території.

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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