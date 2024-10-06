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"Тонуть у Дніпрі або під вогнем ЗСУ": РФ приховує втрати військ на півдні - АТЕШ

Юрій Берендій
6 жовтня 2024, 18:05
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Російське командування УВ "Дніпро" ретельно приховує справжні втрати російських військ не вивозячи загиблих солдатів, зазначають партизани "Атеш".
ВСУ
Російське командування приховує справжні втрати / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Російське угрупування військ "Дніпро" приховує реальні втрати серед військових в ході боїв за Дніпровські острови. Про це повідомляють партизани руху "Атеш".

Агент "АТЕШ" у 18ОА повідомляє, що угруповання військ "Дніпро" почало направляти на Дніпровські острови непідготовлених новобранців і строковиків.

"Ці солдати, не маючи ні навичок, ні необхідної підготовки, стають легкою мішенню. Багато хто помирає ще на підходах, вони тонуть у Дніпрі або під вогнем ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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Партизани зазначають, що російське командування приховує справжні втрати, посилаючи нові групи солдатів на майже неминучу загибель. Тіла полеглих не вивозять, а інформація про втрати ретельно приховується, що є спробою зберегти ілюзію контролю на цій території.

Рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, інтенсивність бойових дій на Запорізькому напрямку зросла, ймовірно через прибуття додаткових підрозділів російських військ. Однак на цей момент у противника відсутні ресурси для проведення масштабних наступальних операцій, зазначає військовий експерт Владислав Селезньов.

Російські сили готуються до штурмів поблизу села Приютне Запорізької області, про що повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Крім того, останнім часом окупанти регулярно застосовують керовані авіабомби по Запоріжжю. Це пов’язано з тим, що РФ модернізувала їх конструкцію, збільшивши дальність польоту, через що такі бомби стали для них однією з найефективніших видів зброї, пояснює експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов.

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