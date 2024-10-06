Росія перейшла в масований наступ із танками: ЗСУ влаштували 'гарячий прийом'

В ході масованого штурму з боку РФ і застосуванням техніки, українські захисники знищили 2 танки та 6 бронемашин ворога, зазначили військові.

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ЗСУ влаштували "гарячий прийом" російським окупантам / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України відбили масовану механізовану атаку військ РФ на Курахівському напрямку. Відео боїв в районі Костянтинівки опублікувала 79 окрема десанто-штурмова Таврійська бригада у Telegram.

79-а окрема десантно-штурмова бригада "епічно" відбила масштабний механізований штурм росіян поблизу Костянтинівки на Курахівському напрямку.

У результаті бою українські десантники знищили два російських танки та шість бронемашин з піхотою, ще один танк виведено з ладу.

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Втрати противника склали 20 загиблих та 25 поранених, які більше не зможуть брати участь у бойових діях.

"Росіяни кидають усі сили, щоб прорватись до Курахового, втрачають техніку, ідуть по трупах, щодня продовжують свої суїцидні атаки. Але розбиваються об силу і вогонь наших воїнів", - зазначили військові.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Що відомо про 79-ту бригаду Тактичне з'єднання Десантно-штурмових військ України з пунктом постійної дислокації в Миколаєві. У 2014 році, після захоплення РФ Криму, військовослужбовці бригади з бронетехнікою і зенітними установками були перекинуті до Перекопського перешийка і несли службу на блокпосту. З 2014 року підрозділи 79-ї бригади на сході України брали участь у бойових діях проти російських окупантів. З початком вторгнення РФ 2022 року бригада брала участь у битві за Донбас, а також зупинила наступ російських військ на Донецьку область, повідомляє Вікіпедія.

Бої на Курахівському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти, захопивши місто Вугледар на Донеччині, прагнуть просунутися в напрямку Курахового, заявив представник пресслужби 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Орест Дрималовський.

1 жовтня українські десантники відбили масштабну атаку ворога на Курахівському напрямку.

Тим часом аналітики DeepState повідомляють про успіхи окупантів поблизу чотирьох населених пунктів у Донецькій області, що свідчить про активні бойові дії в регіоні.

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