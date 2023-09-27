Росіяни ненароком розкрили справжні масштаби удару ЗСУ по підводному човні ЧФ РФ

Міноборони РФ традиційно не повідомляє про реальні втрати Чорноморського флоту після потужного удару ЗСУ 13 вересня.

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Росіяни збирають на лікування екіпажу / Колаж Главреда. Фото: t.me/Crimeanwind, submarinersclub.ru

Росіяни розкрили масштаби удару ЗСУ по підводному човні Чорноморського флоту "Ростов-на-Дону" на Севастопольському морському заводі. В результаті "прильоту", виявляється, постраждав і сам екіпаж "Ростова".

Про це свідчить оголошення, розміщене на сайті Санкт-петербурзького клубу моряків і ветеранів ВМФ РФ. Росіяни збирають гроші на лікування постраждалих окупантів.

На сайті вивісили банківський рахунок клубу моряків-ветеранів в Сбєрбанку. Повідомляється, що станом на 27 вересня зібрано понад 148 тисяч рублів (близько 1500 доларів). Також на сайті вказані дані "благодійників".

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Удар по підводному човні ЧФ в Криму

13 вересня ЗСУ завдали ракетних ударів по Севастопольському морському заводу, де в той час на ремонті стояли підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

Окупанти не підтверджували втрат флоту, немає і офіційних даних Міноборони РФ щодо постраждалих окупантів.

У ГУР тим часом стверджували, що кораблі з великою ймовірністю "не підлягають відновленню". В OSINT-співтоваристві Oryx підтверджували, що "Ростов" повністю знищено.

У командуванні Повітряних сил натякнули потім, що удар було здійснено Storm Shadow.

Україна не приховує, що має намір забезпечити безпеку в Чорному морі шляхом знищення Чорноморського флоту.

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