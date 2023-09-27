УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росіяни ненароком розкрили справжні масштаби удару ЗСУ по підводному човні ЧФ РФ

Яна Ставська
27 вересня 2023, 22:40 оновлено 27 вересня, 22:47
Міноборони РФ традиційно не повідомляє про реальні втрати Чорноморського флоту після потужного удару ЗСУ 13 вересня.
Росіяни збирають на лікування екіпажу / Колаж Главреда. Фото: t.me/Crimeanwind, submarinersclub.ru

Росіяни розкрили масштаби удару ЗСУ по підводному човні Чорноморського флоту "Ростов-на-Дону" на Севастопольському морському заводі. В результаті "прильоту", виявляється, постраждав і сам екіпаж "Ростова".

Про це свідчить оголошення, розміщене на сайті Санкт-петербурзького клубу моряків і ветеранів ВМФ РФ. Росіяни збирають гроші на лікування постраждалих окупантів.

На сайті вивісили банківський рахунок клубу моряків-ветеранів в Сбєрбанку. Повідомляється, що станом на 27 вересня зібрано понад 148 тисяч рублів (близько 1500 доларів). Також на сайті вказані дані "благодійників".

відео дня

Росіяни ненароком розкрили справжні масштаби удару ЗСУ по підводному човні ЧФ РФ

Удар по підводному човні ЧФ в Криму

13 вересня ЗСУ завдали ракетних ударів по Севастопольському морському заводу, де в той час на ремонті стояли підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

Окупанти не підтверджували втрат флоту, немає і офіційних даних Міноборони РФ щодо постраждалих окупантів.

У ГУР тим часом стверджували, що кораблі з великою ймовірністю "не підлягають відновленню". В OSINT-співтоваристві Oryx підтверджували, що "Ростов" повністю знищено.

У командуванні Повітряних сил натякнули потім, що удар було здійснено Storm Shadow.

Україна не приховує, що має намір забезпечити безпеку в Чорному морі шляхом знищення Чорноморського флоту.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Чорноморський флот війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Наступного року ми переможемо": у Міноборони України зробили приголомшливий прогноз

"Наступного року ми переможемо": у Міноборони України зробили приголомшливий прогноз

22:23 Україна
Росія мітить на посаду в ООН: у Кулеба різко вказали на місце агресора

Росія мітить на посаду в ООН: у Кулеба різко вказали на місце агресора

21:57 Політика
Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

20:39 Політика
Всі головні новини

Останні новини

22:40

Росіяни ненароком розкрили справжні масштаби удару ЗСУ по підводному човні ЧФ РФ

22:23

"Наступного року ми переможемо": у Міноборони України зробили приголомшливий прогноз

21:57

Росія мітить на посаду в ООН: у Кулеба різко вказали на місце агресора

21:44

Вже кілька днів немає новин про один з напрямків фронту: що сталось

21:09

ЗСУ в якийсь момент не зможуть ефективно застосовувати Abrams: у чому причина

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:02

Баклажани на зиму: швидкий рецепт від Євгена Клопотенко

20:55

До Умерова є питання по сутіПогляд

20:39

Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

20:32

Крига скресла: парламент Болгарії проголосував за поставку несправних ракет С-300 для ЗСУ

Реклама
20:25

Як швидко протверезіти: три кроки на шляху до хорошого самопочуття, якщо "перебрав"

20:20

В Україні розклали по поличках, чи зможе РФ "перемогти" до 2025 року

20:12

"Це буде доленосний час": названа дата вирішального і важливого бою в Україні - прогноз

19:44

Дискваліфікована міс розповіла про свого бойфренда-росіянинаВідео

19:34

Що буде з мобілізацією в Україні: у Міноборони назвали умову її посилення

19:10

Довга війна: які виклики чекають українцівПогляд

19:05

"Бабине літо" не відпускає: де в Україні буде найтепліше

18:44

Момент потрапив на фото: шикарну Демі Мур підвело плаття на заході

18:34

Сергій Філімонов. Руками полонених росіян ліпше не торкатися, і ногами тежВідеоблоги

18:11

Понад 7 млн: Шакіру вдруге звинувачують у шахрайстві

18:05

Шольц заморозив передачу Україні Taurus і боїться конфлікту з РФ - WSJ

Реклама
18:04

Від перегріву до дивних SMS: 6 ознак злому вашого телефону

18:04

Зірка "Кріпосної" Цимбалюк розповів, чому розлучився з дружиною

17:45

Злякався і викликав поліцію: російському пропагандисту підкинули страшний подарунок

17:31

Гороскоп на жовтень 2023 для Близнюків: чого чекати у коханні, роботі, фінансахВідео

17:29

"Зупиняють популяцію": Олег Скрипка порівняв феміністок з епідемією

16:50

Церковне свято 29 вересня: що не можна робити на Харитона Сповідника

16:50

"Мета цього тільки одна": у Зеленського прокоментували повернення частини вагнерівців в Україну

16:49

У ГУР винесли вердикт по Кримському мосту: "гордість Путіна" буде знищено

16:43

Росія влаштувала судилище для 24 полонених "азовців" у Ростові

16:43

"М'ясні" штурми РФ відійшли в минуле: Росія змінює тактику під Бахмутом

16:16

Помер відомий український модельєр

16:14

Що не можна робити 29 вересня, щоб не притягнути бідність: примети дня

15:53

ГУР - про удари по Криму: військам РФ треба забиратися додому, ситуація тривожна

15:52

Як зрозуміти, що у кота глисти: ці найпростіші деталі обов'язково потрібно помітити

15:52

Церковне свято 28 вересня: що не можна робити на святого Микиту Готфського

15:41

"Пряме сполучення": РФ хоче прокласти залізницю до Маріуполя, Волновахи та Донецька

15:30

"Аврора" повертає улюблених Козаків! Відправляйся до пригод у мобільній грі та допомагай відбудувати школи України! новости компании

15:12

Один фактор збільшує шанси ЗСУ прорвати оборону Росії - британські аналітики

15:07

Остапчук похвалився дорогим подарунком юної дружини

15:02

Вдарять морози і піде сніг: синоптик назвав дату, коли почнеться похолодання

Реклама
15:01

В ОП заявили, що напрацюють зміни до законодавства для розблокування видобувних підприємств

14:50

Можна навіть при дієті: який хліб вважається найкориснішим

14:47

Україна в НАТО "в обмін" на території: у Києві розкрили позицію Альянсу

14:35

"Вагнерівці" повернулись до Бахмута: у ЗСУ розповіли про загрози на фронті

14:29

Positiff назвав ім'я жінки, яка "зіпсувала" його стосунки з Потапом

14:13

І на 100 метрів не підлетять: експерти розповіли, чим відлякати голубів від балкона

14:12

"Серйозні люди сядуть за стіл переговорів": зірка Голлівуду Малкович попався на підтримці РФ

14:01

Як зрозуміти погоду по коту: про що нас попереджають пухнасті

13:21

"Будуть гарні новини": у ЗСУ анонсували успіхи на Таврійського напрямку

13:08

Нібито живий: командувача Чорноморським флотом показали на відео, знятому до удару по Севастополю

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти