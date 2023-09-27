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Росія мітить на посаду в ООН: у Кулеба різко вказали на місце агресора

Андрій Ганчук
27 вересня 2023, 21:57 оновлено 27 вересня, 22:05
Росія намагається довести, що вона здатна безкарно порушувати права людини і здійснювати військові злочини, сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.
Ніколенко, Росія
Місце російських військових злочинців на лаві трибуналу, а не в ООН - Ніколенко / Колаж: Главред, фото: Facebook О. Ніколенко, УНІАН

Країна-окупант Росія намагається просунути свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини, з якої агресора виключили минулого року після повномасштабного нападу на Україну. Не можна допустити її повернення до Ради. Місце російських злочинців - на лаві трибуналу. Про це заявив представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

На свій сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що Москва просуває свою кандидатуру до Ради ООН з прав людини і фактично намагається показати свою здатність здійснювати військові злочини і залишатися непокараною.

"РФ просуває свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини. Нагадаю, що минулоріч її було позбавлено прав члена у відповідь на повномасштабне вторгнення до України. Таким кроком Росія намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності", - сказав Ніколенко.

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Також він додав, що місце російських військових злочинців – на лаві підсудних, а не в ООН.

"Позиція України чітка: Росія не має отримати права повернутися до одного із ключових органів ООН, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини", - підкреслив Олег Ніколенко.

Скандал за участю Росії в ООН

Постпред Росії в Організації об'єднаних Націй Василь Небензя 20 вересня влаштував істерику на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку. Зокрема, російський делегат чотири рази переривав голову засідання Радбезу прем'єр-міністра Албанії Еді Раму, щоб не допустити виступу президента України Володимира Зеленського.

Небензя "наполягав" на тому, щоб спочатку виступили представники країн-членів Радбезу, і тільки потім Зеленський. На це йому відповіли, що країни Радбезу погодили регламент виступів.

В результаті Еді Рама жорстко поставив Небензю на місце.

"Рама відповів, що порядок слухань узгоджений іншими учасниками засідання. Небензя знову перервав його, виступивши проти і звинувативши Раму в тому, що той виносить "політичні оцінки" як прем'єр Албанії, а не як голова Радбезу. Рама парирував, що Небензя сам спровокував його на це. В цілому постпред РФ чотири рази просив слова, намагаючись не допустити виступу Зеленського, але Рама стояв на своєму. "Є таке рішення, якщо ви згодні: ви зупиняєте війну, і президент Зеленський взагалі не буде виступати", - підкреслили журналісти, які висвітлювали засідання Радбезу.

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