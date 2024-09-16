Росіяни націлились на захоплення двох міст: експерт розкрив пріоритети Кремля

Військовий експерт повідомив, що із Покровського напрямку в Курську область Росія перекинула мінімальну кількість військ.

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Росіяни націлились на два міста / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

На сайті Главред відбувся чат з азербайджанським військовим аналітиком та експертом у сфері оборони та безпеки Агілем Рустамзаде. Експерт розповів, чи може Росія пожертвувати Курською областю аби взяти Покровськ та які пріорітети у Кремлі.

Рустамзаде також повідомив, що у країні-агресорці Росії навіть не йдеться про перегляд пріоритетів на війні проти України.

"Якщо війська просуваються занадто швидко, то виходить виступ, який противник може зрізати. Російське командування, мабуть, вирішило знизити темп наступу на Покровському напрямку, щоб наступати фронтом, не вириваючись ніде вперед. Зараз у Росії є спокуса взяти в кліщі Вугледар - опорний населений пункт української армії, об який росіяни б'ються головою і ламають зуби вже другий рік", - зазначив військовий експерт. відео дня

Він також наголосив, що у Росії не було мети - кров з носу добігти до Покровська та розповів про ймовірні плани окупантів.

"Так, місто Покровськ - це важливе завдання для РФ, але це не означає, що потрібно витягати "кишку" завдовжки 10 км, яку або в будь-який момент зможе зрізати українська армія, або вона перебуватиме під постійним вогневим контролем", - пояснив Рустамзаде.

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Нині російська армія рухається фронтом і поки що українські війська на цьому напрямку ситуацію стабілізувати не змогли, тобто купірувати повністю наступальні дії Російської Федерації на Покровському напрямку.

"За моїми оцінками, з Покровського напрямку в Курську область Росія перекинула мінімальну кількість військ, відсутність або наявність яких навряд чи б змогла зіграти бодай трохи значущу роль в операції на Покровському напрямку", - пояснив військовий експерт.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, що росіяни зруйнували шляхопровід "Східний" у Покровську. За даними адміністрації, протягом останньої доби окупанти неодноразово обстрілювали місто. Росіяни били по транспортній інфраструктурі Покровська та приватному сектору.

У ЗСУ повідомили, що ситуація в Покровську знову ускладнилась. За даними українського бійця, ситуація на всій цій ділянці фронту залишається складною. Однак найзапекліші бої відбуваються від Новогродівки до села Лисівка. Бої також тривають у Селидовому і на підступах до Мирнограда.

Також відомо, що РФ залучила новітню техніку для наступу під Покровськом. Російські окупанти перекинули на цей напрямок регулярні повітряно-десантні війська РФ, які намагаються обійти Покровськ з флангів, зокрема з боку Мирнограда та Селидового.

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