РФ готує 'дронову армаду': в ГУР попередили про загрозу атак 500 БпЛА по Україні

Ворог використовує широкий спектр дронів – від ударних до розвідувальних та імітаційних цілей, розповів представник ГУР Вадим Скібіцький.

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РФ планує запускати одночасно приблизно 500 безпілотників по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Ключові тези Скібіцького:

РФ планує запускати по Україні одночасно приблизно 500 БпЛА

Росія нарощує виробництво та кількість пускових майданчиків для дронів

Основні цілі - система управління ЗСУ, аеродроми, енергетична інфраструктура, ОПК

Росіяни щоночі здійснюють масовані атаки безпілотниками по території України, використовуючи 150-200 БпЛА. Окупанти планують збільшити виробництво і одночасно запускати щонайменше 500 дронів. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За його словами, у 2023 – на початку 2024 року росіяни переважно використовували "Шахеди", проте зараз номенклатура безпілотних апаратів значно розширилася. До атак залучаються нові моделі, такі як "Герань-1", "Гарпія", "Гербера", "Пародія" та інші. Крім ударних дронів, противник активно застосовує розвідувальні безпілотники та хибні цілі.

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"Фактично, це все загалом просто перевантажує нашу систему протиповітряної оборони. Дуже складно відрізнити, де летить безпілотник з бойовою частиною, а де – без неї", - зазначив Скібіцький.

Представник ГУР розповів, що головні виробничі центри БПЛА в РФ знаходяться в Іжевську, Єлабузі та на підприємствах концерну "Калашников". Завдяки нарощенню виробництва окупанти вже здійснюють атаки залпами по 150-200 безпілотників за одну ніч.

"В їхніх планах збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони будуть запускати безпілотні літальні апарати по нашій території. За підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя, вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів", - наголосив він.

Shahed / Інфографіка: Главред

Скібіцький додав, що також росіяни планують розширити кількість пускових майданчиків для запуску БПЛА, що збільшить інтенсивність атак. За його словами, цілі російських атак не змінилися з осені 2023 року.

"Це система управління Збройних сил, Сил Оборони, це все, що стосується авіації і наших аеродромів. Це – найбільш критичні елементи нашої інфраструктури, в тому числі енергетична система, газотранспортна система – те, що ми спостерігаємо зараз. І один із пріоритетів – наші підприємства оборонно-промислового комплексу – там, де виготовляється озброєння, де ми наростили випуски багатьох видів зброї, боєприпасів, безпілотних апаратів та систем", - пояснив Скібіцький.

Крім цього, останнім часом росіяни змінили підхід до атак. Представник ГУР зауважив, що РФ перейшла до тактики таргетингу – чітке планування ударів для максимального ефекту.

Атаки РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, ворог нарощує виробництво БПЛА, що може збільшити кількість атак, заявив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, це швидший і дешевший метод ведення війни.

Водночас Україна також активно розвиває власне виробництво дронів. На дії противника ЗСУ відповідають ефективними контрзаходами, зокрема збивають ворожі "Шахеди" FPV-дронами, розповів командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

Як повідомляв Главред, РФ почала атакувати українські міста ударними дронами на нижчій висоті, щоб ускладнити їхнє збиття. Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що росіяни також випробовують посилені антени для протидії РЕБ.

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