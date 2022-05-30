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У Сєвєродонецьку армія РФ контролює смугу в близько сто метрів - голова РДА

30 травня 2022, 14:10

Бої в Луганській області зараз "на піку". Для того, щоби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, російська армія кинула всі сили, які у них були.

Сєвєродонецьк
З двох напрямків - Новоайдара і Старобільська – ворог зміг зайти в Сєвєродонецьк / Фото t.me/luhanskaVTSA

Російські окупанти змогли зайти на околиці Сєвєродонецька Луганської області. Вони контролюють смугу в близько сто метрів, просунутися далі не змогли. Українські воїни тримають оборону.

Як розповів в ефірі Радіо Свобода голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко, бої тривають на околицях Сєвєродонецька. Ворог застосовує артилерію та авіацію.

"З двох напрямків - Новоайдара і Старобільська – ворог зміг зайти в Сєвєродонецьк, контролює смугу в близько сто метрів. Істотно просунутися більше не зміг, наші хлопці тримають оборону", - сказав Власенко.

Також путінські солдати намагаються вести наступальні дії на території Лисичанської громади. Бої йдуть в селах навколо міста, до Лисичанська ворог не дійшов. Там проти українських воїнів ворог також застосовує артилерію та авіацію.

На Бахмутському напрямку з Попасної наступальні дії ворога завершилися поразкою росіян.

"Наші хлопці злегка відкинули загарбників. Оточення нам поки не світить, але ситуація в Лисичанську та Сєвєродонецьку залишається складною", – зазначив голова районної адміністрації.

Траса Лисичанськ-Бахмут - під контролем українських військових, але її постійно обстрілюють війська РФ, тому пересуватися нею небезпечно.

"З артилерії вона (траса, – ред.) прострілюється, але росіяни відкинуті на близько 50 кілометрів від цієї дороги", – сказав Власенко.

За його словами, бої на Луганщині Зараз "на піку". Російська армія "кинула всі сили, які у них були, щоб оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ".

"Сьогодні третій або четвертий день, коли 24/7 місто під обстрілами. Логістика дуже складна, нормально ввезти гуманітарну допомогу або забезпечити евакуацію нам не вдається. Є поодинокі випадки, але системно немає можливості працювати з питань гуманітарної допомоги та евакуації", – додав голова райдержадміністрації.

Як повідомляв Главред, вранці 30 травня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни увійшли на північно-східні та південно-східні околиці Сєвєродонецька, вбито двох городян, ще п'ятьох людей поранено.

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що захоплення Сєвєродонецька дозволить Росії заявити про окупацію всієї Луганської області. Однак, варто зазначити, що взяття міста під контроль не принесе РФ істотної військової або економічної вигоди, вони лише щодня втрачають там свій особовий склад і техніку.

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