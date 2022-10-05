Росіяни хаотично відходять: з'явилися подробиці наступу ЗСУ в Херсонській області

Херсонська область/ Людмила Денисова, Reuters

В Херсонської області бійці Збройних сил України продовжують свій контрнаступ.

Як заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі 24 каналу, росіяни відступають і намагаються десь закріпитися.

За його словами, українські військові вже увійшли в село Дудчани. Таким чином, від початкової лінії фронту вони просунулися в Херсонській області на 30 кілометрів.

"Це означає, що росіяни хаотично відходять і намагаються закріпитися десь біля Берислава. Тобто в Миловому (село - ред.) вони намагаються зробити якийсь черговий пункт опору. Але ми вважаємо, що їм це не допоможе", - зазначив Хлань.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Армія України проводить контрнаступальну операцію в Херсонській області. Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив звільнення 2 сіл - Архангельського і Миролюбівки. Гарант подякував українським військовим за успішно виконану роботу.

В оперативному командуванні Південь 4 жовтня заявили, що завдяки грамотній і ретельно спланованій військовій операції армії України вдалося звільнити ряд населених пунктів. Зокрема, під контроль Києва повернули Давидів Брід, Хрещенівку, Любимівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, малу Олександрівку та велику Олександрівку.

В Інституті вивчення війни зазначили, що ЗСУ досягли серйозних успіхів у Херсонській області. Бійці знищують малоукомплектовані російські війська на півночі регіону. Окупанти змушені відступати зі своїх позицій.

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