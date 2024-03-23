"Росіяни "гасять" Харків": Жданов розкрив найгірший сценарій нових ударів РФ

На сьогодні немає потрібних засобів захисту Харкова, каже Олег Жданов.

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Олег Жданов прокоментував ракетні удари РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, ДСНС, Міноборони РФ

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував масовані удари російських окупаційних військ по Харкову.

"Зараз для Харкова зірки зійшлися в найгіршому варіанті: місто-мільйонник, розташоване близько до кордону з Росією, у нього немає потрібних засобів захисту", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що росіяни прагнуть спровокувати в Харкові гуманітарну катастрофу, що має ознаки геноциду.

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"Росіяни просто "гасять" Харків. Вони знають, що в місті, незважаючи ні на що, ще велика кількість населення, і, якщо залишити Харків без електроенергії та води, це буде катастрофа, гуманітарна катастрофа. А це вже геноцид у чистому вигляді", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що РФ б'є ракетами по Україні, вибухи прогриміли в Харкові. У Харкові вранці, 22 березня, прогриміли близько 15 вибухів. Жителів міста попередили про загрозу балістичного озброєння з Бєлгородської області. Також були зафіксовані крилаті ракети на території Харківської області, що тримали південний курс.

Нагадаємо, що в розвідці Британії попередили про нові атаки РФ по Україні. 21 березня Росія завдала першого більш ніж за місяць великого удару з використанням авіації дальньої дії по Україні. До складу ударної групи увійшли щонайменше 10 літаків Ту-95.

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