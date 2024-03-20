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У Харкові величезна пожежа після "прильоту": є загиблі, під завалами можуть бути люди

Альона Вороніна
20 березня 2024, 13:49оновлено 20 березня, 14:59
Пошкоджені 8-поверхівка і виробничий цех. Уже відомо про трьох загиблих і п’ятьох поранених. Під завалами можуть залишатися люди.
Удар по Харькову
У Харкові величезна пожежа після "прильоту"/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Facebook Болвінов

Російські окупанти атакували Харків вдень у середу, 20 березня. У місті є влучання, там спалахнула дуже велика пожежа.

Внаслідок атаки країни-агресорки Росії є постраждалі. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

"Внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову є постраждалі. Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці "прильоту" дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", – розповів Терехов.

відео дня

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під завалами можуть залишатися люди.

"Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби. Інформація уточнюється", – зазначив голова ОВА.

Він додав, що окупанти можуть завдавати повторних ударів, і закликав мешканців обласного центру та області перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Хто такий Ігор Терехов?

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Троє загиблих і п'ятеро поранених

Внаслідок "прильоту" у Харкові уже відомо про трьох загиблих і п’ятьох поранених. Ворог обстріляв місто близько 13:00, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Пошкоджені восьмиповерхівка і виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою. Перебувайте в укриттях – зберігається загроза повторного обстрілу", – зазначив Болвінов.

Скорая помощь на месте удара по Харькову
Швидка допомога на місці удару по Харкову/ Facebook Болвінов

  • Пожежа у виробничій будівлі одного з підприємств Харкова після удару РФ
    Пожежа у виробничій будівлі одного з підприємств Харкова після удару РФ ДСНС України
  • Пожежа у виробничій будівлі одного з підприємств Харкова після удару РФ
    Пожежа у виробничій будівлі одного з підприємств Харкова після удару РФ ДСНС України
  • Пожежа у виробничій будівлі одного з підприємств Харкова після удару РФ
    Пожежа у виробничій будівлі одного з підприємств Харкова після удару РФ ДСНС України

Удари ракетами і дронами по Україні

15 березня РФ завдала ракетного удару по Одесі. Місто обстріляли балістичними ракетами "Іскандер". Після першого "прильоту" на місце події приїхали медики, рятувальники та правоохоронці. У цей момент окупанти вдарили по тому ж місцю вдруге. Відомо, що внаслідок ракетного удару загинули також фельдшер і рятувальники. Під час ворожих атак у цей день загинула 21 людина.

17 березня повідомлялося, що у Миколаєві два "прильоти" – РФ вдарила ракетами по півдню України. Повторний удар по Миколаєву був завданий через близько 5 хвилин після першого.

Ввечері 17 березня ворог влупив по Конотопу та Сумах – там прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури на Сумщині.

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