Росіяни 'шалено' тиснуть на позиції ЗСУ: Павлюк оцінив ризик втрати Часового Яру

Втрата Часового Яру відкриє окупантам доступ до групи населених пунктів – останніх міських центрів Донецької області, які контролює Україна.

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Павлюк прокоментував можливу втрату Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Окупація Часового Яру не матиме "вирішального значення" у війні. Втрата позицій поблизу Очеретиного пояснюється перевагою ворога в повітрі та артилерії. Про це заявив командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю The Economist.

Останнім часом російські війська зосередилися на захопленні Очеретиного та Часового Яру у Донецькій області. Втрата Очеретиного дозволила окупантам прорвати першу лінію української оборони. Як зазначає видання, під загрозою опинились життєво важливі шляхи постачання для ЗСУ.

Павлюк пояснив, що росіяни мають значну перевагу в повітрі та артилерії, що дозволяє їм здійснювати "шалений тиск" на українські позиції. За його словами, співвідношення артилерії на фронті становить 20:1 на користь росіян. Окупанти щодня випускають у сім разів більше снарядів, ніж ЗСУ.

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Наразі Україна утримує Часів Яр, містечко, яке є стратегічною висотою і знаходиться лише за п'ять кілометрів на захід від Бахмута. Росія "звільняла" Бахмут протягом дев'яти місяців, майже зрівнявши місто з землею. Журналісти зазначили, що втрата Часового Яру відкриє ворогу доступ до низки інших населених пунктів, які є останніми міськими центрами в Донецькій області, які ще контролює Україна.

"Схоже, що генерал Павлюк готує громадську думку до того, що дехто вважає неминучим. Він стверджує, що втрата Часів Яру не мала б "вирішального значення" - це просто "звичайне міське поселення", - йдеться у матеріалі.

Хто такий Олександр Павлюк? Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія. Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України". На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли. 15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

Бої за Часів Яр - ситуація поблизу міста

Нагадаємо, російські окупанти значно збільшили темпи наземних атак на сході України протягом останнього місяця, щоб досягнути певних успіхів перед прибуттям західної військової допомоги на фронт, зазначили у звіті ISW. Особливо помітно зросла кількість російських атак у районі Часового Яру. З березня по квітень кількість атак виросла на 200 відсотків.

Також окупанти, не досягнувши вагомих результатів на фронті до 7 травня, дати інавгурації Путіна, вирішили піти "ва-банк" на Часо-Ярівському напрямку. За словами Коваленка, російські війська розпочали формування ударної групи в тилу для початку штурму міста, одночасно проводячи ближні бої.

Як повідомляв Главред, армія РФ зараз намагається не тільки в лоб атакувати Часів Яр, а й наступати по флангах. У напрямках Іванівського та Андріївки оупантам не вдається відкинути наші війська.

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