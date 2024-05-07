Пішли ва-банк: "ударний кулак" РФ на Часів Яр буде готовий уже до кінця тижня - Коваленко

Настає складний період на передовій - окупанти готуються до масштабного наступу.

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Часів Яр під загрозою нового наступу росіян / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Російські окупанти, не отримавши до 7 травня - до дня інавгурації Путіна - будь-якого гідного результату на передовій, пішли "ва-банк" на Часо-Ярівському напрямку, ситуація на цій ділянці ускладнюється, пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, російські війська паралельно ближнім боям почали формування ударної групи в тиловій зоні для початку штурму міста.

При цьому окупанти не створили умов для наступу шляхом захоплення смуги Богданівка-Іванівське-Кліщіївка-Андріївка.

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Основний удар, пише Коваленко, найімовірніше, пройде в обхід Іванівського - фактично через Сіверський Донець. Перші підрозділи будуть готові до кінця вже цього тижня.

Нарощування наступу на Часів Яр Коваленко очікує в другій половині травня - і навіть трохи раніше.

На думку Коваленка, перші штурмові групи будуть, найімовірніше, просто "м'ясом" для розвідки боєм.

"Настає складний період, який (захисникам) належить вистояти непомірними силами і непомірною ціною", - підкреслив експерт.

Новини з фронту - ситуація в Часовому Яру 7 травня

Окупаційна армія РФ зараз намагається не тільки в лоб атакувати Часів Яр, а й наступати по флангах. У напрямках Іванівського та Андріївки їм не вдається відкинути наші війська.

За словами захисників, на східному фронті в російській піхоті значну кількість військових складають нещодавно мобілізовані . Вони навіть не проходили навчання в навчальних центрах.

Часів Яр розташований за 10 км від Бахмута і розміщений на висотах. Панування над цією місцевістю "суттєво полегшить" росіянам розвинути наступ на Слов'янськ і Краматорськ.

У ГУР заявили, що ймовірна окупація Часового Яру на Донеччині є лише питанням часу . Це місто "впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому".

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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