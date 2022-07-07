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Достатньо для бомбардувань на кілька місяців: ЗМІ порахували, скільки ракет лишилося в РФ

7 липня 2022, 17:53

Понад 70% випущених по Україні російських ракет не долітають до цілей – вони падають у море, поля або поза місцем розташування українських військ.

российская ракета, ТЦ Кременчуг
ЗМІ порахували, скільки ракет лишилося в РФ/ УНІАН, Полтавська ОВА

У Росії ще лишилося понад 2 тисячі старих радянських ракет. Такої кількість вистачить, щоб обстрілювати Україну ще декілька місяців.

Загалом на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну у країни-агресорки було майже 7 тисяч ракет середньої і ближньої дальності дії (до 5500 кілометрів). При цьому з такої кількості майже половину займали невисокоточні ракети Х-22, Х-55, комплексів "Точка-У". Про це йдеться у матеріалі видання Forbes.

На початку вторгнення Росія найчастіше обстрілювала Україну ракетами типу "Калібр", а також ракетами з комплексів "Іскандер".

Проте свої ракети РФ використовувала занадто активно, адже розраховувала на бліцкриг, а не тривалу війну, пише видання. Тому вже у травні почала просочуватися інформація про те, що Росія шукає такі боєприпаси на стороні, зокрема, у Китаї та Північній Кореї.

У той же час стало відомо, що Росія активніше почала застосовувати старі радянські ракети Х-59. Проте ними можна стріляти на невелику відстань порівняно з іншими – вона може подолати лише до 300 кілометрів. Отже, такими ракетами можна було поцілити тільки у прикордонні регіони або в узбережжя Чорного моря. Крім цього, вона не може зруйнувати великий об’єкт, адже несе у собі заряд до 300 кілограмів.

Росія уже випустила по Україні близько 3000 ракет, зазначає видання.

Зараз у країни-агресорки лишилося досить мало ракет "Калібр" та "Іскандер". З тих ракет, які можуть стріляти на відстань понад 500 кілометрів, швидше за все лишилися тільки старі Х-55 і Х-22.

Понад 70% ракет РФ не досягнули цілей

У Міноборони України зазначають, що 70% російських ракет не досягають цілей, по яких їх випускають. Про це розповів начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу у четвер, 7 липня.

Ракети РФ часто влучають у море, поле чи за межами розташування українських військ.

Від початку повномасштабного вторгнення авіація Росії здійснила 6443 літако-вильоти. Вона вдарила крилатими ракетами типу "Іскандер" і "Калібр" 626 разів.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 7 липня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Харківської області з міста Білгород, який розташований в 40 км від українського кордону. При цьому дві ракети не змогли досягти мети: зробивши дивні кульбіти в повітрі, вони вибухнули в небі одразу після запуску.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу окупантами Очакова на Миколаївщині у ніч на 28 червня загинула 8-річна дівчинка Єва Смульська. Ракета влучила просто у їхній будинок. Інших членів сім’ї вдалося відкопати з-під завалів, а Єву з 50-річною бабусею врятувати уже не вдалося.

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