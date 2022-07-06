У Харкові російська ракета вбила бразильську модель і снайпера, яка воювала за Україну — ЗМІ

Таліта до Валле загинула внаслідок ракетного удару по Харкову / Фото УНІАН, thesun.co.uk

У Харкові внаслідок ракетного удару російських окупантів загинули двоє добровольців з Бразилії - Таліта до Валле і Дуглас Буріго, який намагався її врятувати. Жінка відповідала за забезпечення прикриття від російських військ.

Як пише BBC з посиланням на бразильські ЗМІ, 39-річна Таліта до Валле загинула під час удару РФ по Харкову 30 червня. Брат загиблої розповів, що вона була в Україні всього три тижні та працювала не лише рятувальником, а й стрільцем.

За словами інших бійців, вона була єдиною людиною, яка залишилася живою після попереднього ракетного удару.

Таліта до Валле брала участь в гуманітарних місіях по всьому світу і воювала проти ІДІЛ в Іраку. До Валле пройшла снайперську підготовку, коли приєдналася до Пешмерга – Збройних сил Курдистану. Перед військовою кар'єрою вона вивчала право, працювала моделлю і актрисою, а також брала участь у порятунку тварин разом з неурядовими організаціями, пише Daily Mail.

Другий загиблий на війні бразилець – колишній військовослужбовець Дуглас Буріго. За даними газети Folha de Sao Paulo, чоловік загинув одночасно з До Валле, намагаючись її врятувати.

Як пише O Globo, Валле і Буріго ховалися під час удару в бункері. Однак всередині почалася пожежа, і жінка задихнулася від диму. Буріго намагався її врятувати і теж загинув.

Всього в Україні, за даними ЗМІ, загинули три бразильця. Крім Валле і Буріго на початку червня в боях за Україну загинув Андре Хак Бахи.

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