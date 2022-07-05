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Наступ на Харків окупанти можуть здійснити з двох напрямків – Синєгубов

5 липня 2022, 12:11

Місто щодня готується до ймовірного наступу окупантів на обласний центр.

Харьков, Олег Синегубов
Росіяни можуть наступати на Харків з двох напрямків / УНИАН, Олег Синегубов

Російські війська знову можуть спробувати захопити Харків. У такому випадку наступ може відбутися за двома напрямками. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час телемарафону.

Місто щодня готується до можливого наступу.

"Розуміємо, що Харків і область для ворога принципові. Важливі стратегічно і відповідно політично, оскільки з 24 числа ми дійсно чинимо опір ворогові, тримаємо наші кордони на лінії зіткнення замкнутими", - заявив Синєгубов.

Він вважає, що окупанти можуть спробувати атакувати з північного та північного-східного напрямків.

Синєгубов зазначив, що поки немає небезпеки сухопутного наступу на Харків.

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Нагадаємо, нещодавно російські війська обстріляли населені пункти Харківської області. З артилерії та мінометів ворог бив по Дергачах, Безруках, Слатиному, Прудянці, Цупівці, Дементіївці та Лозовій. Ці та інші населені пунтки також були обстріляні ворогом з танків та авіації.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждала щонайменше одна цивільна людина.

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