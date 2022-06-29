Росія "анонсувала" удари по лікарнях: які міста в небезпеці

Окупанти стверджують, що саме в будівлях цивільної інфраструктури знаходяться вогневі позиції ЗСУ.
У російському Міноборони під час брифінгу "анонсували" удари по українських лікарнях. При цьому вони у всьому звинувачують ЗСУ. Про це повідомляє ТСН.
Окупанти стверджують, що саме в будівлях цивільної інфраструктури знаходяться вогневі позиції ЗСУ. Такому чином Україна нібито провокує російську армію.
Під загрозою обстрілу може знаходитись шкірвендиспансер і клініка "Медцентр" в Бахмуті. Окупанти стверджують, що підходи до цих лікарень нібито заміновані.
В Чернігів може опинитися під ударом обласний тубдиспансер. У РФ стверджують, що саме там був склад української зброї.
Також небезпечно може бути і в Високопіллі в Херсонській області. Там, на думку Міноборони РФ, нібито українські військові готують "провокацію".
У Донецькій області під ударом може опинитися лікарня в Сіверське. Окупанти переконують, що там вогневі позиції і велика кількість ЗСУ.
Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги, адже російські окупанти неодноразово скоювали військові злочини, а потім виправдовувалися, звинувачуючи ЗСУ.
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Раніше ми повідомляли про те, що в Росії "анонсували" удари по Криворізькій ТЕС. Там стверджують, що Україна нібито планує сама підірвати станцію. У РФ переконують, що українське командування розмістило свої формування на ТЕС.
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