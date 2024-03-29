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В Україні вдарить +25 градусів: стала відома дата різкої зміни погоди

Альона Вороніна
29 березня 2024, 16:43оновлено 29 березня, 17:35
На кілька днів у нашу країну прийде потепління, але одразу після цього різко похолодає. Синоптик назвала дати.
В Україні вдарить +25 градусів: стала відома дата різкої зміни погоди
Погода в Україні – скоро вдарить +25 градусів/ depositphotos.com/ua

Погода в Україні скоро стане ще теплішою. У вихідні, 30 і 31 березня, стовпчики термометрів різко підскочать вгору – температура підніметься до +20…+25 градусів.

Така тепла погода очікується майже не всій території нашої держави, лише в суботу, 30 березня, у східних областях буде трішки прохолодніше – від +15 до +18 градусів. Таким прогнозом поділилася синоптик Наталія Діденко.

"30-31 березня буде ніби квітень. В Україні в суботу-неділю скрізь очікується сонячна погода та +20…+25 градусів. Хіба в суботу на сході +15…+18 градусів", – зазначила синоптик.

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Погода в Украине 30 марта
Погода в Україні 30 березня/ meteoprog
Погода в Украине 31 марта
Погода в Україні 31 березня/ meteoprog

Погода в Києві 30-31 березня

У Києві 30-31 березня буде сонячно, температура повітря триматиметься на рівні від +20 до +22 градусів.

Коли в Україні може бути похолодання

Але уже через кілька днів після потепління в Україну прийде також похолодання. Температура повітря знизиться у вівторок, 2 квітня, зазначає синоптик.

"Перше похолодання: у вівторок у західних областях, у середу, 3-го квітня, у більшості областей України. А поки що – березень готує чудове сонце і тепло на суботу-неділю", – підсумувала Діденко.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні різко зміниться погода – налетять грози і сніг, температура битиме рекорди. Синоптик сказав, у які дні цього тижня температура повітря буде рекордно високою. Але при цьому він попередив, що в окремих областях будуть грози і сніг.

поНагадаємо, раніше синоптик дав прогноз погоди в Україні на квітень 2024. Квітень 2024 в Україні буде теплим, але без температурних рекордів. Також прогримлять перші грози, прогнозують синоптики.

Також раніше повідомлялося, що "вріже" майже 5-бальний шторм – Україну накриє триденна магнітна буря. Нова магнітна буря накриє країну після невеликого затишшя.

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