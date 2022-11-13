"Росіянам дали піти": Жданов пояснив мале число полонених окупантів під Херсоном

ЗСУ звільнили Херсон / Reuters

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував відведення військ російських окупантів з Херсона.

В інтерв'ю Главреду він заявив про те, що не виключає, що росіянам дали піти з Херсона.

"Швидше за все, ми знову дали піти росіянам. Як і на харківському напрямку, де ми нікого не спіймали. Хоча там під Ізюмом було 12 тисяч, повнокровна дивізія з танками. А що ми? Захопили десять танків і п'ять самохідок, і все", — підкреслив співрозмовник.

Разом з тим він не виключає, що в Херсонській області може повторитися сценарій звільнення Харківщини.

"Під Херсоном, схоже, буде те ж саме. Інакше, де ці 40 тисяч на броні, які там нас громили стільки днів?", - додав Жданов.

Визволення Херсонщини

Нагадаємо, Збройні сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнені десятки населених пунктів на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км.

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