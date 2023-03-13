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"Росіянам дали наказ померти": полковник ЗСУ розкрив секрет непохитності Бахмута

13 березня 2023, 08:37
Українські воїни знають і розуміють, де вони знаходяться, на якій землі, кого вони захищають, заявив Сергій Ільницький.
Сергій Ільницький, ВСУ
Сергій Ільницький, ВСУ / Колаж фото УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти вже понад пів року штурмують Бахмут Донецької області через те, що вони недооцінили силу ЗСУ, заявив перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ї ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл"), що воює зараз під Бахмутом.

В інтерв'ю Главреду він нагадав, що війна у нас триває вже дев'ять років, і всі ці дев'ять років ЗСУ набирали силу.

"А досвід - це дуже багато. І світ, і Росія недооцінили стан Збройних сил України. Отже, на восьмий рік війни ЗСУ були настільки потужними і підготовленими, що росіянам не вдалося занадто просунутися", - зазначив Ільницький.

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За його словами, друга важлива причина – мотивація.

"Не можна порівнювати мотивацію українських воїнів, які знають і розуміють, де вони знаходяться, на якій землі, кого вони захищають, а також росіян, яких невідомо куди відправили і дали наказ померти. Плюс - зброя, яка нам надається", - розповів полковник.

Ситуація в Бахмуті

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що армія України не дала окупаційним військам Росії захопити Бахмут Донецької області і взяти місто в оперативне оточення. Однак ситуація в Бахмуті залишається дуже складною. Кожен крок може кардинально змінити обстановку.

Також Сирський зазначав, що героїчна оборона Бахмута Донецької області підрозділами Збройних сил України не дає російським окупантам просуватися вперед. За його словами, тим самим Україна має можливість виграти час для підготовки весняного контрнаступу.

Повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України зуміли провести контрнаступальні дії проти російських окупантів у Бахмуті Донецької області. ЗСУ завдали удару системою HIMARS по російському транспортному вузлу у Волновасі Донецької області.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Бахмут
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