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Українські прикордонники пішли в контратаку в Бахмуті: знищено групу "вагнерівців"

12 березня 2023, 08:33
Для ураження резерву противника охоронці кордонів облаштували засідку.
Прикордонник
Прикордонник / скріншот

В Бахмуті Донецької області військовослужбовці прикордонного підрозділу Луганського загону провели позиційний бій з ворожими силами в районі одного з промислових підприємств.

"Напередодні українські захисники витримали кілька штурмових атак загарбників. Для продовження наступу російські найманці закріпилися в одному з цехів і накопичували сили. Для знищення осередку окупантів прикордонники нанесли контрудар. Так, Наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до спорудження", - йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

У прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів. Українські захисники ліквідували групу "вагнерівців".

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"Для ураження резерву противника охоронці кордонів облаштували засідку. З настанням темряви штурмовиків, які якраз підходили на передову, чекав сюрприз. Снайпери-прикордонники знешкодили шість окупантів", - додали в ДПСУ.

Ситуація в Бахмуті

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що армія України не дала окупаційним військам Росії захопити Бахмут Донецької області і взяти місто в оперативне оточення. Однак ситуація в Бахмуті залишається дуже складною. Кожен крок може кардинально змінити обстановку.

Також Сирський зазначав, що героїчна оборона Бахмута Донецької області підрозділами Збройних сил України не дає російським окупантам просуватися вперед. За його словами, тим самим Україна має можливість виграти час для підготовки весняного контрнаступу.

Повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України зуміли провести контрнаступальні дії проти російських окупантів у Бахмуті Донецької області. ЗСУ завдали удару системою HIMARS по російському транспортному вузлу у Волновасі Донецької області.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Бахмут
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