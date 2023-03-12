Штурм РФ під Бахмутом провалився: прикордонники "покришили" десятки окупантів

У Донецькій області українські прикордонники знищили 9 російських загарбників і ще 12 поранили.
"У Донецькій області прикордонники відбили ворожі атаки і ліквідували два десятки загарбників", — йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України в Telegram.
Зокрема, в районі Бахмута ворожа піхота за підтримки артилерії штурмувала опорний пункт українських прикордонників.
"Бійці зупинили окупантів стрілецькою зброєю та гранатометами", — йдеться у повідомленні.
Крім того, ще в Донецькій області українські прикордонники відбили атаки на два опорні пункти.
"Підготовку стрілецьких підрозділів противника виявила аеророзвідка. Тому прикордонники-мінометники "розвіяли" штурмовиків під час їх висунення в наступ", — сказано в повідомленні.
"В результаті бойових дій було вбито 9 окупантів, ще 12 — поранено", - зазначили прикордонники.
Ситуація в Бахмуті
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки Верховного головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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