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Штурм РФ під Бахмутом провалився: прикордонники "покришили" десятки окупантів

12 березня 2023, 15:57
У Донецькій області українські прикордонники відбили атаки РФ на кілька опорних пунктів.
Бахмут
ЗСУ відбивають атаки окупантів у Бахмуті / Twitter/informatorlgua, Freeradio

У Донецькій області українські прикордонники знищили 9 російських загарбників і ще 12 поранили.

"У Донецькій області прикордонники відбили ворожі атаки і ліквідували два десятки загарбників", — йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України в Telegram.

Зокрема, в районі Бахмута ворожа піхота за підтримки артилерії штурмувала опорний пункт українських прикордонників.

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"Бійці зупинили окупантів стрілецькою зброєю та гранатометами", — йдеться у повідомленні.

Крім того, ще в Донецькій області українські прикордонники відбили атаки на два опорні пункти.

"Підготовку стрілецьких підрозділів противника виявила аеророзвідка. Тому прикордонники-мінометники "розвіяли" штурмовиків під час їх висунення в наступ", — сказано в повідомленні.

"В результаті бойових дій було вбито 9 окупантів, ще 12 — поранено", - зазначили прикордонники.

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Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки Верховного головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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