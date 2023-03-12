"Я особисто знаю, де лежать трупи окупантів": полковник ЗСУ розповів про пекло для росіян під Бахмутом

Сергій Ільницький підкреслив, що російське командування не говорить правди про втрати в живій силі окупантів.

Сергій Ільницький, Бахмут / соцмережі, Главред

Інформація про те, що російські окупанти втратили в боях за Бахмут у п'ять разів більше солдатів, ніж українські захисники, заявив перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ї ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл"), що воює зараз під Бахмутом.

В інтерв'ю Главреду він пояснив, що наступаюча сторона несе набагато більше втрат живої сили і техніки, ніж обороняється сторона.

"Бахмут - це дійсно фортеця. Це місто готувалося зустріти ворога дуже давно, і там збудовано дуже багато рубежів оборони. Тому росіяни, які зараз наступають, зазнають великих втрат. Подивіться хоча б на ті цифри втрат ворога, які щодоби подає наш Генштаб. Причому я думаю, що ці цифри насправді набагато більше, тому що чимало загиблих росіян не пораховані", - зазначив Ільницький.

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Також він підкреслив, що російське командування не говорить правди про втрати в живій силі окупантів.

"Я особисто знаю, де лежать трупи російських окупантів, і їх ніхто не рахує і не забирає. Зі зрозумілих причин Росія не хоче показувати справжню цифру втрат", - підсумував військовий.

Ситуація в Бахмуті

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що армія України не дала окупаційним військам Росії захопити Бахмут Донецької області і взяти місто в оперативне оточення. Однак ситуація в Бахмуті залишається дуже складною. Кожен крок може кардинально змінити обстановку.

Також Сирський зазначав, що героїчна оборона Бахмута Донецької області підрозділами Збройних сил України не дає російським окупантам просуватися вперед. За його словами, тим самим Україна має можливість виграти час для підготовки весняного контрнаступу.

Повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України зуміли провести контрнаступальні дії проти російських окупантів у Бахмуті Донецької області. ЗСУ завдали удару системою HIMARS по російському транспортному вузлу у Волновасі Донецької області.

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