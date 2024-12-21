Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Бій закінчився, не розпочавшись: в РФ істерика через провальний наступ на Херсон

Даяна Швець
21 грудня 2024, 10:09
658
Російські окупанти зазнали поразки на підступах до міста.
карта Херсонщины,армия РФ
Окупанти намагалися перебратися на інший берег Дніпра / Коллаж: Главред, фото: скриншот, скрин из DeepState

Коротко:

  • У "Z-патріотів" паніка через невдалий штурм Херсону
  • Окупанти визнали сильні втрати армії РФ під час штурмів берега

Російські військові спробували прорватися до звільненого Херсона, але їхні спроби були невдалі — усі атакувальні групи знищено. У зв’язку з цим у російських Z-каналах посилилися істеричні настрої, панічні дискусії та критика воєнного керівництва Росії.

Рано вранці 20 грудня український блогер "Николаевский Ванек", відомий своєю близькістю до ЗСУ, повідомив про активність окупантів на Херсонському напрямку. Він зазначив, що дві російські групи під прикриттям інтенсивного обстрілу намагалися прорватися до Антонівського мосту, але зазнали поразки.

відео дня

"Не доїхали штурмові групи, їх було дві. Точніше, не допливли. Бій закінчився, особливо не розпочавшись... Кілька днів тому ціла рота 24-го МСП ЗС РФ відмовилася виконувати сьогоднішнє "велике" завдання. У результаті залишилися живими", - написав він. .

Своє незадоволення операцією висловили й представники російського інформаційного простору - спроба окупантів зайти до Херсона явно не викликала ентузіазму у так званих "Z-патріотів".

До прикладу, Z-канал "ВДВ за чесність і справедливість" оприлюднив листа від родички ліквідованого російського військового.

"Мій брат учора загинув під час штурмових дій на воді на Херсонщині... Просто плачу. Я не знаю, як це можна пережити... Генерал Теплинський відправив їх свідомо просто на смерть. На човнах! Я думаю, не треба бути сильним експертом, щоб зрозуміти, що ті човни навряд чи доїдуть до берега іншого", - написала росіянка.

Водночас Z-блогер Fighterbomber, який має зв’язки з авіацією РФ, також критично висловився щодо результатів атаки.

"Є стійке відчуття, що ми відсунули "СВО" на другий план і готуємося до нового Трампа в надії на краще. Тому розповідаємо наші досягнення за рік, десь там мимохідь кидаємо у суїцидальні форсування Дніпра наших бійців, мабуть, з метою захоплення Херсона до Нового року та займаємося млявими відповідями на удари (українців — ред.)" - поскаржився пропагандист.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно Україна вперше провела унікальну атаку. Вона здійснювалася виключно з використанням безпілотних наземних транспортних засобів та дронів FPV, розповіли аналітики ISW.

Також в ISW назвали напрямок, де ЗСУ відновили втрачені позиції на сході. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня.

Окрім цього, у ЗСУ зробили важливу заяву щодо оточення українських військ в районі Успенівки. Як йдеться у повідомленні, захисники України продовжують виконання завдань на рубежі Курахове - Константинопольське.

Читайте також:

Що відомо про деокупацію Херсона?

Деокупація міста завершила блискучу Херсонську наступальну операцію, в результаті якої підрозділи Сил оборони України просунулись на відстань до 40 кілометрів, звільнили територію площею до 5700 км2 і визволили до 211 населених пунктів, включаючи обласний центр - місто Херсон.

Наступ на Херсонському напрямку було розпочато 29 серпня 2022 року напередодні Харківської наступальної операції, пише АрміяІнформ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ новини Херсона російське вторгнення російські війська Херсонська область річка Дніпро новини України війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Антонівський міст
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Движуха" в Казані: у ЦПД назвали цілі, які могли атакувати дрони

"Движуха" в Казані: у ЦПД назвали цілі, які могли атакувати дрони

11:43Світ
Берлін не стоятиме осторонь: чи може армія НАТО з'явитися в Україні - Пісторіус

Берлін не стоятиме осторонь: чи може армія НАТО з'явитися в Україні - Пісторіус

11:34Україна
Влучили в онкоцентр і будинок: РФ запустила по Україні 113 дронів і ракету – які наслідки

Влучили в онкоцентр і будинок: РФ запустила по Україні 113 дронів і ракету – які наслідки

10:38Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Зі старими багатими мужиками": друг Яніса Тімми звинуватив Сєдокову в зрадах

"Зі старими багатими мужиками": друг Яніса Тімми звинуватив Сєдокову в зрадах

Україну накриє похолодання: де температура повітря опуститься до -5

Україну накриє похолодання: де температура повітря опуститься до -5

"Ці п'ять років були кошмаром": перша дружина Тімми зганьбила Сєдокову - деталі

"Ці п'ять років були кошмаром": перша дружина Тімми зганьбила Сєдокову - деталі

"Очікування, страхи": дівчина Цимбалюка зробила гучну заяву після новин про їхній розрив

"Очікування, страхи": дівчина Цимбалюка зробила гучну заяву після новин про їхній розрив

"Помер і лежить у морозилці": з'явилася несподівана версія про двійника Путіна

"Помер і лежить у морозилці": з'явилася несподівана версія про двійника Путіна

Останні новини

11:44

Чого боїться чорна пліснява: як прибрати заразу зі стін раз і назавжди

11:43

"Движуха" в Казані: у ЦПД назвали цілі, які могли атакувати дрони

11:39

Чим відрізняються 2 дівчини: лише "справжні детективи" знайдуть відповідь за 25 секунд

11:34

Берлін не стоятиме осторонь: чи може армія НАТО з'явитися в Україні - Пісторіус

10:38

Влучили в онкоцентр і будинок: РФ запустила по Україні 113 дронів і ракету – які наслідкиФото

Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українцівНові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців
10:09

Бій закінчився, не розпочавшись: в РФ істерика через провальний наступ на Херсон

10:00

Готує росіян до згортання "СВО" та прагне помʼякшення санкцій: Клочок - про "пряму лінію" Путіна

09:40

Гороскоп Таро 2025: один знак зодіаку весь рік супроводжуватиме фінансова удачаВідео

09:08

Україна вперше провела атаку виключно за допомогою роботизованих систем: в ISW розкрили деталі

Реклама
09:04

РФ атакують дрони: два БПЛА врізалися в 37-поверховий будинок - де ще вибухи

08:00

Ммммкава для гурманів: UPG ламає стереотипи про каву на АЗК новини компанії

07:59

Україні передадуть $1,1 мільярда: МВФ схвалив новий транш – деталі

06:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти гусеницю

06:18

Ступінь психічної неадекватності Путіна зростає з року в рікПогляд

05:58

Гороскоп на завтра 22 грудня: Левам - здійснення бажань, Рибам - фінансовий успіх

05:33

Радянська економія: чому в СРСР робили стіни зі склоблоків

05:00

Яке сьогодні свято 21 грудня 2024 року: що не можна робити цього дня

04:00

Навіщо досвідчені водії взимку заливають спирт у бак авто: цікавий лайфхак

03:30

"Дощ падає" чи "дощ іде" – як правильно казати: відповідь здивує багатьохВідео

03:00

Як вибрати шапку для сауни: який матеріал кращий, як доглядати за нею

Реклама
02:30

"Помер і лежить у морозилці": з'явилася несподівана версія про двійника ПутінаВідео

02:11

Трамп зустрінеться з Путіним: у США розкрили деталі та назвали цілі

01:30

Наталія Могилевська розповіла, як рятує дітей від "зіркової хвороби"

00:41

"Це абсурд": у Раді пояснили, чому нема сенсу знижувати мобілізаційний вік до 18-ти

00:37

Війська РФ атакували Харків і область: три прильоти за вечір, подробиці та кадриФото

00:35

"Татові крила": Козловський похвалився чарівним сином у вишиванці

00:26

Плями зникнуть за 3 хвилини: експерт розповіла, як позбутися нальоту на унітазі

00:01

Найпотужніша магнітна буря накрила країну: Україну "трусить" майже 7-бальний шторм

20 грудня, п'ятниця
23:26

Шольц оголосив про плани на перемовини з Путіним і розкрив деталі

22:53

РФ атакувала житлові будинки в Харкові та Запоріжжі: серед поранених - дітиФотоВідео

22:02

Війська РФ активізувалися на Херсонському напрямку: Зеленський розкрив деталі

21:52

"Красиво і чуттєво": Анна Сагайдачна вперше показала батька другої дитини

21:44

Шеф-кухар поділився ідеальним рецептом печеної картоплі на Різдво

21:32

Чи знизять в Україні мобілізаційний вік до 18 років: у Раді поставили крапку

20:38

Шольц "зібрався" поїхати в Москву з "мирною місією": ЗМІ дізналися деталі

20:37

"Сильно не бий": Зеленський поговорив з Усиком перед боєм і пожартував про Storm ShadowВідео

20:29

Українцям за кордоном спростили життя: МЗС запускає систему "е-Консул"

19:35

Україну накриє похолодання: де температура повітря опуститься до -5

19:22

1000 снарядів за 40 хвилин: Росія влаштувала пекельний обстріл Херсона - ОВАФото

19:16

Субота перед Різдвом Христовим: що категорично не можна робити 21 грудня

Реклама
19:16

Трамп ухвалив рішення щодо військової допомоги Україні - Financial Times

19:10

Війна всім набридла?Погляд

19:01

Ультиматум для режиму Путіна: у МЗС зробили заяву про перемовини з Росією

19:00

Як видалити стійкий жир із форм для випічки: результат миттєвий

18:50

"Очікування, страхи": дівчина Цимбалюка зробила гучну заяву після новин про їхній розрив

18:34

90 тисяч "багнетів" із танками, ППО та авіацією: ЗМІ про сценарій миротворців в Україні

18:23

Долар раптово почав падати: як змінився курс валют

18:17

"Я сюди душу вклав": власник знищеного ресторану в Києві не стримав емоційВідео

18:10

Померла перша дружина Сергія Жадана - відома режисерка Світлана Олешко

17:50

"Зі старими багатими мужиками": друг Яніса Тімми звинуватив Сєдокову в зрадах

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти