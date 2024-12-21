Бій закінчився, не розпочавшись: в РФ істерика через провальний наступ на Херсон

Російські окупанти зазнали поразки на підступах до міста.

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Окупанти намагалися перебратися на інший берег Дніпра / Коллаж: Главред, фото: скриншот, скрин из DeepState

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У "Z-патріотів" паніка через невдалий штурм Херсону

Окупанти визнали сильні втрати армії РФ під час штурмів берега

Російські військові спробували прорватися до звільненого Херсона, але їхні спроби були невдалі — усі атакувальні групи знищено. У зв’язку з цим у російських Z-каналах посилилися істеричні настрої, панічні дискусії та критика воєнного керівництва Росії.

Рано вранці 20 грудня український блогер "Николаевский Ванек", відомий своєю близькістю до ЗСУ, повідомив про активність окупантів на Херсонському напрямку. Він зазначив, що дві російські групи під прикриттям інтенсивного обстрілу намагалися прорватися до Антонівського мосту, але зазнали поразки.

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"Не доїхали штурмові групи, їх було дві. Точніше, не допливли. Бій закінчився, особливо не розпочавшись... Кілька днів тому ціла рота 24-го МСП ЗС РФ відмовилася виконувати сьогоднішнє "велике" завдання. У результаті залишилися живими", - написав він. .

Своє незадоволення операцією висловили й представники російського інформаційного простору - спроба окупантів зайти до Херсона явно не викликала ентузіазму у так званих "Z-патріотів".

До прикладу, Z-канал "ВДВ за чесність і справедливість" оприлюднив листа від родички ліквідованого російського військового.

"Мій брат учора загинув під час штурмових дій на воді на Херсонщині... Просто плачу. Я не знаю, як це можна пережити... Генерал Теплинський відправив їх свідомо просто на смерть. На човнах! Я думаю, не треба бути сильним експертом, щоб зрозуміти, що ті човни навряд чи доїдуть до берега іншого", - написала росіянка.

Водночас Z-блогер Fighterbomber, який має зв’язки з авіацією РФ, також критично висловився щодо результатів атаки.

"Є стійке відчуття, що ми відсунули "СВО" на другий план і готуємося до нового Трампа в надії на краще. Тому розповідаємо наші досягнення за рік, десь там мимохідь кидаємо у суїцидальні форсування Дніпра наших бійців, мабуть, з метою захоплення Херсона до Нового року та займаємося млявими відповідями на удари (українців — ред.)" - поскаржився пропагандист.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно Україна вперше провела унікальну атаку. Вона здійснювалася виключно з використанням безпілотних наземних транспортних засобів та дронів FPV, розповіли аналітики ISW.

Також в ISW назвали напрямок, де ЗСУ відновили втрачені позиції на сході. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня.

Окрім цього, у ЗСУ зробили важливу заяву щодо оточення українських військ в районі Успенівки. Як йдеться у повідомленні, захисники України продовжують виконання завдань на рубежі Курахове - Константинопольське.

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Що відомо про деокупацію Херсона? Деокупація міста завершила блискучу Херсонську наступальну операцію, в результаті якої підрозділи Сил оборони України просунулись на відстань до 40 кілометрів, звільнили територію площею до 5700 км2 і визволили до 211 населених пунктів, включаючи обласний центр - місто Херсон. Наступ на Херсонському напрямку було розпочато 29 серпня 2022 року напередодні Харківської наступальної операції, пише АрміяІнформ.

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