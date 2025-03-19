В Україні вибухи, Путін фактично відмовив Трампу: Зеленський зробив заяву

Дрон окупантів улучив у лікарню в Сумах, росіяни руйнують енергетику та інфраструктури України, сказав Володимир Зеленський.

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Потрібно посилювати санкції проти РФ і допомогти Україні - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Володимир Зеленський у Telegram

Головне із заяви Зеленського:

Путін фактично сказав Трампу "ні" щодо перемир'я в Україні

В Україні прогриміли вибухи, окупанти атакували цивільні об'єкти

Світ має посилити Україну і натиснути на РФ

Глава країни-окупанта Росії Володимир Путін фактично відмовив президенту США Дональду Трампу в ідеї щодо припинення вогню. Україною пролунали вибухи. Окупанти потрапили в лікарню у Сумах і завдають ударів по українських містах і населених пунктах, руйнуючи енергетику та інфраструктуру. Про це заявив Володимир Зеленський.

"Треба й далі тиснути на Росію заради миру"

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що в багатьох регіонах чути вибухи. Ворожі дрони залишаються в небі.

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Ворог руйнує енергетику, цивільну інфраструктуру, і нормальне життя українців.

"ЗЗараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне Росії. Близько 40 "шахедів" у нашому небі, працює ППО.

На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання "шахеда" у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини.

Саме такі нічні атаки Росії руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців. І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру", - сказав Зеленський.

Путін фактично сказав Трампу "ні"

За словами президента, Путін де-факто відмовився від припинення вогню, і тепер правильним кроком було б відповісти главі Кремля.

Глава держави закликав запровадити санкції проти агресора Росії та надати допомогу Україні.

"Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну.

Санкції проти Росії. Допомога Україні. Зміцнення союзників у вільному світі та робота задля гарантій безпеки. І тільки реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі як свідчення бажання завершити цю війну може наблизити мир", - наголосив Володимир Зеленський.

Домовленості про припинення вогню в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 18 березня під час телефонних перемовин Дональда Трампа і Володимира Путіна глава Кремля частково погодився на 30-денне припинення вогню. Путін дав команду своїм військам не завдавати ударів по енергетиці та інфраструктурі України.

Україна й раніше висувала ідею про взаємне припинення ударів по енергетиці та згодна з такою ініціативою, сказав Володимир Зеленський. Але попередив, що режим не має бути одностороннім, і якщо Москва буде його порушувати, Київ відповість.

Втім, післе перемовин в у багатьох областях України пролунала повітряна тривога. Ворог підняв у небо свої безпілотники. У Києві прогриміли вибухи. Частина Слов'янська залишилася без світла внаслідок російських ударів.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. За його словами, США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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