Росія впевнена в безкарності за звірства в Україні: експерт назвав головний "косяк" світового суспільства

Росія впевнена в безкарності за звірства в Україні / Telegram Олександр Павлюк

Росія, ведучи відкриту війну, воює з порушенням всіх норм, всіх конвенцій, всіх людських і моральних принципів.

Те, що відбувається є наслідком багаторічної політики подвійних стандартів, яку проводила переважна більшість великих політичних гравців по всьому світу, заявив в чаті на Главреді колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука.

"Зрештою відбувалися агресивні порушення будь-яких цивілізованих способів ведення воєн, які обмежені різного роду міжнародними конвенціями в різних точках земної кулі, починаючи від Африки та Латинської Америки. Можемо пригадати і злість Росії в Грузії, і діяння російських військових на місцевості Чечні. Але реакція світової спільноти була, м'яко кажучи, імпотентною",- пояснив експерт.

Також Тука зазначив, що те, що відбувається зараз є яскравим свідченням кризи системи світової безпеки, а також світових міждержавних відносин.

читайте такожТроє братів у Бучі врятували два десятки людей похилого віку: один рятував людей навіть після вбивства окупантами"Тому що Росія своїми діями порушує не тільки моральні норми, а й цілий ряд міждержавних документів. А механізму, як запобігти таким діям у майбутньому з боку інших країн, не існує. Низька ефективність ООН вже повністю очевидна. Зеленський сказав про доцільність саморозпуску ООН. На емоційному рівні я готовий підтримати такий вислів. Але перш ніж щось зруйнувати, потрібно спочатку подумати, чи є можливості побудувати щось інше, більш ефективне. І у мене немає відповіді на це питання, я не бачу сьогодні можливості впровадження будь-якого більш ефективного механізму, ніж ООН навіть попри повну його неефективність", - підсумував Тука.

Нагадавши, у Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Також повідомлялося, що 2 квітня в Маріуполі загинув відомий литовський режисер і документаліст Мантас Кведаравічюс. Він "був убитий з камерою в руках". Мантасу Кведаравічюсу було 45 років. У 2016 році він зняв фільм "Маріуполіс", який розповідає про війну на сході України. Ця стрічка стала переможцем Берлінського кінофестивалю.

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