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Нічна атака дронів: у Києві та Миколаєві спалахнули пожежі, є поранені

Анна Ярославська
10 квітня 2025, 06:47оновлено 10 квітня, 08:30
930
У столиці наслідки зафіксовано у двох районах.
Атака дронов
Вночі сили ППО відбивали атаку дронів у Миколаєві / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Окупанти запустили по Україні дрони
  • У Києві уламки впали на територію складу та приватної будівлі
  • У Миколаєві постраждали люди

У ніч на 10 квітня російські окупанти атакували Україну дронами. У Києві є руйнування в кількох районах, спалахнула пожежа.

У Миколаєві також спалахнули пожежі, є поранені.

відео дня

Атака дронів на Київ

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, унаслідок атаки ворожих БПЛА в Голосіївському районі столиці виникла пожежа. Чиновник розповів, що загоряння через ворожу дронову атаку, за попередніми даними, сталося в Голосіївському районі столиці.

"Попередньо внаслідок падіння уламків збитого БПЛА зафіксовано загоряння в нежитловій забудові в Голосіївському районі", - написав очільник КМВА в Telegram.

У Дарницькому районі Києва внаслідок падіння уламків було зруйновано приватну будівлю.

"Попередньо заблоковано людину. На місце прямують рятувальники", - повідомив чиновник.

Як уточнив мер столиці Віталій Кличко, у Голосіївському районі уламки БПЛА противника впали на територію складських приміщень.

"Є загоряння. Екстрені служби направляються на місце. Медики поки що викликів не отримували", - розповів він у Telegram.

Нічна атака дронів: у Києві та Миколаєві спалахнули пожежі, є поранені
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Оновлено. У ДСНС у четвер вранці уточнили, що у ніч на 10 квітня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по столиці

Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста.

Дарницький район. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд. Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації.

Голосіївський район. Внаслідок ворожої атаки сталось загоряння складського приміщення.

"Усі пожежі, спричинені атакою — ліквідовано. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними КМВА, під час нічної дронової атаки на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА. 16 — знищено. За наявною інформацію, решта - втрачені або покинули повітряний простір.

  • Наслідки атаки дронів на Київ
    Наслідки атаки дронів на Київ Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки дронів на Київ
    Наслідки атаки дронів на Київ Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки дронів на Київ
    Наслідки атаки дронів на Київ Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки дронів на Київ
    Наслідки атаки дронів на Київ Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки дронів на Київ
    Наслідки атаки дронів на Київ Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Миколаїв

У ніч на 10 квітня в Миколаєві внаслідок атаки ворожих безпілотників виникли дві пожежі, є поранені. Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Після атаки "Шахедів" у місті дві пожежі. Служби працюють", - написав він.

Пізніше Кім повідомив, що внаслідок російської атаки дронами в Миколаєві є поранені. Госпіталізовано двох людей, іншим медична допомога "надається на місці".

Мер Сєнкевич о 03:30 розповів про пошкодження в місті через ворожу дронову атаку, і зазначив, що служби "вже виїхали на місця".

"Є пошкодження. Працюємо, оцінюємо наслідки. Більше інформації - пізніше", - повідомив міський голова.

У Миколаєві 10 людей постраждали внаслідок нічної ворожої дронової атаки.Трьох із них госпіталізовано з травмами, повідомили в ДСНС.

У дворі п'ятиповерхівки через падіння уламків БПЛА спалахнула квартира, пошкоджено інші будинки.

Рятувальники евакуювали маломобільну жінку, надали допомогу волонтери Червоного Хреста.

В інших локаціях ліквідовано спалах двох автомобілів та гаража. В одному з приватних будинків вибуховою хвилею було заблоковано матір із трьома дітьми — усі врятовані.

Психологи працювали на місці, розгорнуть пункт екстреної допомоги.

  • Наслідки атаки дронів на Миколаїв
    Наслідки атаки дронів на Миколаїв Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки дронів на Миколаїв
    Наслідки атаки дронів на Миколаїв Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки дронів на Миколаїв
    Наслідки атаки дронів на Миколаїв Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки дронів на Миколаїв
    Наслідки атаки дронів на Миколаїв Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки дронів на Миколаїв
    Наслідки атаки дронів на Миколаїв Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки дронів на Миколаїв
    Наслідки атаки дронів на Миколаїв Фото: t.me/dsns_telegram

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 9 квітня Харків був під масованими ударами російських БпПЛА. Спалахнули пожежі, є постраждалі. Під обстріл ударними безпілотниками потрапили три райони Харкова - Київський, Індустріальний та Основ'янський.

Увечері 8 квітня російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед".

У ніч на 8 квітня російські окупанти атакували дронами і з важкої артилерії мирні населені пункти Дніпропетровської області. Унаслідок цього було пошкоджено інфраструктуру, житлові багатоповерхівки, підприємство та приватні будинки.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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