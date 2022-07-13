Росія погодилася на перемир'я: подробиці переговорів у Стамбулі

Переговори Україна РФ / twitter.com/tcsavunma

У середу, 13 липня, в турецькому Стамбулі пройшли переговори, на яких обговорювалося питання забезпечення морських коридорів для експорту українського зерна.

Як повідомив Reuters, зустріч проходила за участю делегацій України, Росії, Туреччини та ООН. Повідомляється, що Росія погодилася на перемир'я на час транспортування вантажів з українських портів.

У свою чергу, Туреччина за підтримки ООН буде оглядати кораблі, що беруть участь у транспортуванні, щоб виключити контрабанду зброї. Крім того, наголошується, що Україна теж погодилася на перемир'я.

І хоча подробиць щодо переговорів поки немає, за оцінками української влади, мова йде про 22 млн тонн зерна. Однак обсяг може до осені досягти 60 млн тонн, якщо Росія буде далі продовжувати блокувати експорт українського зерна.

Подробиці зустрічі по "зерновому коридору"

"На чотиристоронній зустрічі по українському зерну було прийнято рішення про створення координаційного центру в Стамбулі, де перебуватимуть представники сторін", - заявив глава Міноборони Туреччини Хулусі Акар, передає Hurriyet.

Також він розповів, що в ході переговорів були досягнуті домовленості з технічних питань. Зокрема, сторони обговорили питання спільного контролю біля портів та забезпечення безпеки суден на перевалочних шляхах.

"Наступного тижня українська і російська делегації знову зустрінуться в Туреччині, і всі деталі будуть розглянуті, а виконана нами робота буде підкріплена документом", - зазначив Акар.

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Зерновий коридор і переговори з РФ

Зазначимо, 11 липня президент Туреччини Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленський і президентом Путіним.

Під час розмови сторони обговорили розв'язану Росією війну в Україні, а також створення коридорів для експорту українського зерна.

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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