Бої в Києві: астролог назвала точну дату затишшя в столиці

Війна в Києві: астролог назвала точну дату затишшя в столиці / instagram.com/astrovikulova

Астролог Лілія Вікулова склала гороскоп для столиці України Києва на період війни. За її словами, дуже важливим є Молодик 1 квітня. Ця дата закладає вплив на весь місяць.

"Протягом усього року квітень виглядає, як найважчий і ключовий. Саме цей місяць визначить результат всього, що буде далі. Напружені дати: 4, 7, 13 квітня. Потім, якісь важливі і вирішальні 19-21 і 28 квітня. Затемнення 30 Квітня вже включає Венеру в гороскопі Києва, - планету добру", - зазначила Викулова.

Також вона зробила розклад Таро на Київ, поставивши питання про те, як довго триватиме це війна в головному місті країни.

"Аркан Правосуддя. Жорстка карта, за часом дасть близько 8 тижнів (приблизно 18 травня).Розклад по місяцю: на квітень вийшла Королева мечів. Жорстко, важко (в гральних картах - це Пікова Дама). На травень 3 пентакля - карта робіт, багато що необхідно зробити, налагодити. На червень 7 пентаклей - повільне зростання, терпіння, фінансові та продовольчі питання. Липень - Сонце, - одна з найкращих і сильних карт розкладу. Можливо, дає поява важливої особистості або вольового рішення. Карта позитиву і радості", - додала експерт.

Нагадаємо, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк розповів, коли міг би бути підписаний багатосторонній договір з РФ про мир і гарантії безпеки.

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