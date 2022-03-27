РФ не вистачає гарматного м'яса: на війну в Україну кидають призовників - документ

У Росії оголосили мобілізацію призовників для війни з Україною.
У Росії планують призовників, які увійдуть до складу Збройних сил РФ навесні 2022 року направляти на війну в Україну.
Відповідний документ опублікував радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram.
Відповідно до опублікованого документа, в Росії оголосили мобілізацію призовників для війни з Україною.
Звернемо увагу, що після 11 квітня з прикордонних з Україною Курської, Брянської та Бєлгородської областей РФ буде організовано перекидання призовників весняного призову 2022.
Додамо, що автентичність опублікованого документа поки не підтверджена.
Раніше в Міноборони США підкреслили, що окупаційні сили РФ в Україні головну увагу приділять захопленню східних областей, а не Києва.
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Автор: Олексій Тесля