РФ не вистачає гарматного м'яса: на війну в Україну кидають призовників - документ

Полонений окупант / Фото 200rf.com

У Росії планують призовників, які увійдуть до складу Збройних сил РФ навесні 2022 року направляти на війну в Україну.

Відповідний документ опублікував радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram.

Відповідно до опублікованого документа, в Росії оголосили мобілізацію призовників для війни з Україною.

Звернемо увагу, що після 11 квітня з прикордонних з Україною Курської, Брянської та Бєлгородської областей РФ буде організовано перекидання призовників весняного призову 2022.

Додамо, що автентичність опублікованого документа поки не підтверджена.

Раніше в Міноборони США підкреслили, що окупаційні сили РФ в Україні головну увагу приділять захопленню східних областей, а не Києва.

Читайте ще: