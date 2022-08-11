Обстрілами ЗАЕС Росія пробила дно в історії тероризму - Зеленський

Зеленський висловився про обстріли ЗАЕС / Колаж УНІАН

Обстрілами Запорізької АЕС росіяни "пробили дно" у світовій історії тероризму, заявив під час сьогоднішнього звернення глава держави Володимир Зеленський.

За його словами, світовій спільноті потрібно діяти набагато швидше і жорсткіше щодо Росії через ядерний шантаж.

"Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС-це один з найбільших злочинів держави-терориста. Росія ще раз пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше так очевидно не використовував атомну станцію для погроз всьому світу і для висунення будь-яких умов", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що світ має вимагати, щоб російські окупанти покинули АЕС.

"Тільки повний відхід росіян з території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки всієї Європи", - додав президент.

Нагадаємо, у четвер, 11 серпня, російські окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Всього було зафіксовано 10 "прильотів". Снаряди потрапили в районі комендатури станції - поруч із ділянкою зварювання і сховищем джерел випромінювання. Внаслідок цього почалася пожежа-загорілася трава. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше експерт з питань енергетики і член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна розповіла журналістам Главреда, що якщо на Запорізькій АЕС станеться аварія, забруднення дійде до Полтави.

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