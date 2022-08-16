"Багато що спростить": експерт розповів, що дасть визнання РФ спонсором тероризму

Якщо Росію визнають країною-спонсором тероризму, це спростить процес застосування санкцій / УНІАН

Дії Росії щодо Запорізької АЕС можуть прискорити визнання РФ державою-спонсором тероризму. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив дипломат, екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Як пояснив дипломат, в міжнародному праві немає загального визначення для позначення "країни-терориста" і для кожної країни це визначається індивідуально.

"Це рішення окремо приймається в Штатах, у Великобританії, в кожній європейській країні. І поки дуже важко сказати, чи буде це скоординованою реакцією "сімки" або ж кожна з країн буде приймати це рішення окремо. Американці, зокрема, Державний департамент США заявляють, що вже розглядають це питання. Але цей процес ще не завершений. Я думаю, що дії РФ на ЗАЕС можуть вплинути на прийняття рішення, але тимчасові рамки і його глибина - поки дискусійне питання", - сказав Клімкін.

І додає, що визнання РФ державою-спонсором тероризму проявиться в набагато простішому, як з політичної, так і з моральної точки зору накладенні санкцій щодо Росії.

"Це, можливо, дасть американській адміністрації карт-бланш на введення деяких санкцій без складного механізму звернення до Конгресу і Сенату. Це також дасть США та іншим країнам "сімки" можливість бити по всіх інших країнах, які контактують з Росією (наприклад, по Туреччині, Індії, якщо їх компанії будуть співпрацювати з РФ в чутливих сферах)", - уточнив дипломат.

Крім того, за словами Клімкіна, це спростить процес криміналізації російських активів за кордоном.

"Їх можна заморозити, для цього є законодавча база. Але їх не можна конфіскувати, оскільки існують так звані імунітети від впливу на ці активи. Але якщо активи мають кримінальне походження (а через це рішення вони криміналізуються), то їх можна конфіскувати. І це спростить в рази, якщо не на порядок, будь-яке рішення судів, міжнародних або національних. Це, насправді, три основні сфери, де визнання Росії державою-спонсором тероризму багато спростить", - говорить Клімкін.

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