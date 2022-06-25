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Війська РФ можуть за 2-3 тижні повернутися до Білорусі, є ризик заходу в Україну ДРГ ворога - ГУР

25 червня 2022, 15:44

Ударних угруповань Білорусі для наступу на Україну не сформовано, сказав Вадим Скібіцький.

Лукашенко Путін війська
Росія та Білорусь проводять спільні навчання військових підрозділів, які можуть бути перекинуті до України - ГУР / Колаж пресслужба президента Білорусі, УНІАН, Міноборони Білорусі

Окремі підрозділи спеціального призначення Росії разом з ССО Білорусі проводять спільні навчання. Маневри спрямовані на відпрацювання застосування таких угруповань з території РБ в Україні. Йде вивчення району бойових дій. Такі дії можуть вказувати на підготовку ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які можуть потрапити на українську територію. Готових для здійснення військового вторгнення угруповань наразі немає, проте вже за 2-3 тижні російські військ знову можуть повернутися до білоруської республіки. Про це заявив представник Головного управління Міноборони Вадим Скібіцький.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що згідно з даними військової розвідки України, спецпідрозділи РФ та Білорусі проводять навчання з метою підготовки таких підрозділи для війни в Україні і перекидання їх на українську територію. Таким чином, йде вивчення району, де вони могли б взяти участь у військових діях.

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"Загроза полягає в тому, що це можуть готуватися диверсійно-розвідувальні групи, які потім можуть зайти на нашу територію", - зазначив Скібіцький.

Однак сьогодні не можна сказати, що противник створив ударні групи, який готові перейти до військового вторгнення.

"Якщо казати про створення ударних угруповань, то на сьогоднішній день ми цього не відзначаємо", - уточнив представник української розвідки.

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Війська РФ знову можуть опинитися в Білорусі

Втім, як вважають в ГУР, ситуація навесні, коли було проведено перегрупування військ РФ, виведення їх з території РБ перекидання на схід України, показує, що за 2-3 тижні російські окупаційні підрозділи знову можуть опинитися на території Білорусі.читайте такожЗагроза нападу Білорусі залишається, Лукашенко зібрався мобілізувати 35 тисяч осіб – Жданов

"Але досвід березня-квітня, коли російські війська були перегруповані, виведені з території Білорусі і перекинуті на схід України, свідчить, що за два-три тижні російські війська можуть знову повернутися на територію Білорусі", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов заявляв, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій обговорювався ризик військового вторгнення Білорусі на територію України. За словами чиновника, влада має намір провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко 17 червня пригрозив, мовляв, завдати удару по Києву зі своєї території у тому випадку, якщо ВСУ нібито "перетнуть кордон" з республікою і, мовляв, будуть "цілитимуться" в Мозирський нафтопереробний завод. За словами глави РБ, його держава нібито не збирається воювати з Україною, проте проводить підготовку своїх збройних сил.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук заявив, що Мінськ, мовляв, не воюватиме з Україною. Створення військового оперативного командування на українському напрямку він назвав, мовляв, "розвитком держави".

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