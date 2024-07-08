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Росії не бачити прямих поставок "Шахедів" від Китаю — і ось чому

Яна Ставська
8 липня 2024, 21:19
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Китай може допомогти росіянам із постачанням певних видів комплектуючих.
шахед, зруйнована ТЕЦ
РФ намагається схилити Китай до прямих поставок зброї / Колаж: Главред, фото: ДТЕК, depositphotos.com/ua

Китай не буде налагоджувати прямі поставки зброї Росії найближчим часом, упевнений військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що прямих поставок зброї КНР до Росії досі не помічено.

"Давайте будемо відвертими - яку летальну зброю на даний момент Китай поставляє Росії безпосередньо? Жодної. Навіть на передачу боєкомплектів дозволи надавали третім країнам, які раніше їх купили. Так було, наприклад, з Іраном, у якого були боєприпаси, придбані ще в 1980-х, і Китай просто дозволив їх передати", - сказав Крамаров.

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"Шахед" - це БПЛА-камікадзе стратегічного рівня, зауважив він. Найближчим часом росіянам не слід сподіватися на їх постачання Китаєм.

"Відповідно, ця передача - це прямий продаж зброї. Тому росіянам сподіватися на даний момент на передачу не варто, тільки якщо це не буде абсолютна копія (що важко довести, але ця ситуація активно моніториться). Звісно, якусь кількість незнайомих ударних БПЛА може бути передано винятково в рамках того, як Північна Корея передавала свої балістичні ракет, тобто для випробування в режимах реальної війни", - додав експерт.

Із чим Китай і може допомогти росіянам, то це з постачанням певних видів комплектуючих, які можуть використовуватися як товари подвійного призначення, а також обміном технологіями. Як мінімум не передати і не поставити готову продукцію, але передати технологічно-інженерну інформацію, вважає Крамаров.

Хто такий Андрій Крамаров

Андрій Крамаров - український військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ.

У минулому - співробітник банківської сфери.

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війна в Україні БПЛА ЗСУ війна Росії та України Андрій Крамаров
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