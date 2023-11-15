Росія ганьбиться з "виборами" Путіна: мер Мелітополя розповів про шоу в окупації

Росіяни зібралися провести переоблік жителів Бердянська, Мелітополя та інших населених пунктів, щоб поставити галочки за Путіна, сказав Іван Федоров.

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Росіяни везуть до Мелітополя та інших міст Запорізької області десятки тисяч своїх співгромадян для організації "виборів" Путіна - Федоров / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Країна-окупант Росія на окупованих територіях Запорізької області має намір провести так звані президентські вибори Володимира Путіна. Українці відмовляються співпрацювати із загарбниками, тому Москва збирається зняти кіно про "голосування" і поставити галочки за директора Кремля, нібито місцеві жителі голосували на таких "виборах". Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

В ефірі Суспільне він розповів про те, що підготовка до "виборів Путіна" вже ведеться в захоплених Бердянську, Мелітополі та інших населених пунктах Запорізької області.

"Вони починають утворювати комісії, агітаційні групи до "виборів" у РФ. Їхня мета - зняти пропагандистське кіно про те, що нібито відбулося голосування. Зараз вони роблять переоблік всіх, хто проживає у Бердянську, Мелітополі та інших населених пунктах. Запишуть всіх, хто проголосував "за", але це точно не буде відповідати дійсності", - зазначив Федоров.

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За його словами, місцеві жителі масово відмовляються співпрацювати із росіянами, тому Росія завозить зі своєї території людей навіть із Сибіру і Дагестану.

"Місцевих мало, росіяни завозять десятки тисяч російських чиновників, вчителів, прокурорів, поліцейських. Саме з цих людей і будуть формувати комісії. Палітра різна. Привозять навіть із Сибіру. Привозять із Дагестану людей, які ледь говорять російською", - підкреслив Іван Федоров.

Нагадаємо, наприкінці жовтня мер Мелітополя розповів про маневри РФ у Запорізькій області. Федоров сказав, що окупанти готуються перекинути на запорізький напрямок нові резерви своїх загарбників.

Ситуація в Мелітополі

У Мелітополі підірвали штаб ворогів, ліквідовано офіцерів окупантів, розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними розвідки, атаку організували представники руху опору.

Пізніше Іван Федоров розповів нові деталі удару по штабу РФ у Мелітополі. Він акцентував увагу на тому, що окупанти намагалися забезпечити безпеку своєї наради, проте їм не вдалося цього зробити.

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