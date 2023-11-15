Росія ганьбиться з "виборами" Путіна: мер Мелітополя розповів про шоу в окупації

Країна-окупант Росія на окупованих територіях Запорізької області має намір провести так звані президентські вибори Володимира Путіна. Українці відмовляються співпрацювати із загарбниками, тому Москва збирається зняти кіно про "голосування" і поставити галочки за директора Кремля, нібито місцеві жителі голосували на таких "виборах". Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
В ефірі Суспільне він розповів про те, що підготовка до "виборів Путіна" вже ведеться в захоплених Бердянську, Мелітополі та інших населених пунктах Запорізької області.
"Вони починають утворювати комісії, агітаційні групи до "виборів" у РФ. Їхня мета - зняти пропагандистське кіно про те, що нібито відбулося голосування. Зараз вони роблять переоблік всіх, хто проживає у Бердянську, Мелітополі та інших населених пунктах. Запишуть всіх, хто проголосував "за", але це точно не буде відповідати дійсності", - зазначив Федоров.
За його словами, місцеві жителі масово відмовляються співпрацювати із росіянами, тому Росія завозить зі своєї території людей навіть із Сибіру і Дагестану.
"Місцевих мало, росіяни завозять десятки тисяч російських чиновників, вчителів, прокурорів, поліцейських. Саме з цих людей і будуть формувати комісії. Палітра різна. Привозять навіть із Сибіру. Привозять із Дагестану людей, які ледь говорять російською", - підкреслив Іван Федоров.
Нагадаємо, наприкінці жовтня мер Мелітополя розповів про маневри РФ у Запорізькій області. Федоров сказав, що окупанти готуються перекинути на запорізький напрямок нові резерви своїх загарбників.
Ситуація в Мелітополі
У Мелітополі підірвали штаб ворогів, ліквідовано офіцерів окупантів, розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними розвідки, атаку організували представники руху опору.
Пізніше Іван Федоров розповів нові деталі удару по штабу РФ у Мелітополі. Він акцентував увагу на тому, що окупанти намагалися забезпечити безпеку своєї наради, проте їм не вдалося цього зробити.
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