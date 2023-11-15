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Росія ганьбиться з "виборами" Путіна: мер Мелітополя розповів про шоу в окупації

Андрій Ганчук
15 листопада 2023, 13:13
Росіяни зібралися провести переоблік жителів Бердянська, Мелітополя та інших населених пунктів, щоб поставити галочки за Путіна, сказав Іван Федоров.
Мелітополь, Путін
Росіяни везуть до Мелітополя та інших міст Запорізької області десятки тисяч своїх співгромадян для організації "виборів" Путіна - Федоров / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Країна-окупант Росія на окупованих територіях Запорізької області має намір провести так звані президентські вибори Володимира Путіна. Українці відмовляються співпрацювати із загарбниками, тому Москва збирається зняти кіно про "голосування" і поставити галочки за директора Кремля, нібито місцеві жителі голосували на таких "виборах". Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

В ефірі Суспільне він розповів про те, що підготовка до "виборів Путіна" вже ведеться в захоплених Бердянську, Мелітополі та інших населених пунктах Запорізької області.

"Вони починають утворювати комісії, агітаційні групи до "виборів" у РФ. Їхня мета - зняти пропагандистське кіно про те, що нібито відбулося голосування. Зараз вони роблять переоблік всіх, хто проживає у Бердянську, Мелітополі та інших населених пунктах. Запишуть всіх, хто проголосував "за", але це точно не буде відповідати дійсності", - зазначив Федоров.

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За його словами, місцеві жителі масово відмовляються співпрацювати із росіянами, тому Росія завозить зі своєї території людей навіть із Сибіру і Дагестану.

"Місцевих мало, росіяни завозять десятки тисяч російських чиновників, вчителів, прокурорів, поліцейських. Саме з цих людей і будуть формувати комісії. Палітра різна. Привозять навіть із Сибіру. Привозять із Дагестану людей, які ледь говорять російською", - підкреслив Іван Федоров.

Нагадаємо, наприкінці жовтня мер Мелітополя розповів про маневри РФ у Запорізькій області. Федоров сказав, що окупанти готуються перекинути на запорізький напрямок нові резерви своїх загарбників.

Ситуація в Мелітополі

У Мелітополі підірвали штаб ворогів, ліквідовано офіцерів окупантів, розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними розвідки, атаку організували представники руху опору.

Пізніше Іван Федоров розповів нові деталі удару по штабу РФ у Мелітополі. Він акцентував увагу на тому, що окупанти намагалися забезпечити безпеку своєї наради, проте їм не вдалося цього зробити.

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новини Мелітополя Володимир Путін війна Росії та України
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