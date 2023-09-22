"Оборона" Токмака і рух ЗСУ до Мелітополя: розвідка Естонії розкрила плани РФ

Найважчі бої йдуть у районі Роботиного, ЗСУ б'ються з окупантами агресора Росії в межах Новопрокопівки Запорізької області, вважає Антс Ківісельг.

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ЗСУ ннаступають у Запорізькій області, війська РФ спробують утримати окупований Токмак - розвідка Естонії / Колаж: 22-га ОМБр, DeepState

Епіцентром бойових дій у війні країни-окупанта Росії проти України залишається район Роботиного Запорізької області. ЗСУ з боями прориваються біля Новопрокопівки та Вербового. Росіяни цій ділянці фронту посилюють свої позиції "елітними" окупантами і готуються до "оборони" захопленого Токмака, щоб не допустити прориву української армії до Мелітополя. Про це заявив командувач Центром військової розвідки Естонії Антс Ківісельг.

Як повідомляє Err, він розповів про те, що найважчі бої йдуть в районі Роботиного на західному напрямку Запорізької області. Українські війська зачищають Російські "оборонні" редути і протистоять окупантам у районі Новопрокопівки і Вербового.

За інформацією естонської розвідки, ЗСУ встановили контроль над кількома важливими висотами в районі Новопрокопівки, що в подальшому дозволить здійснити більш швидкий прорив вже з використанням бронетехніки.

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Війська РФ готують "оборону" Токмака

Керівник розвідки Естонії акцентував увагу на тому, що з метою "стабілізації" ситуації росіяни підключають до боїв на півдні війська з інших ділянок фронту. Зокрема, мова йде про "елітні" частини – 76-ї штурмової повітряно-десантної дивізії, 7-ї повітряно-десантної дивізії, а також деяких підрозділів спецназу.

Естонці вважають, що росіяни готують "оборону" Токмака і спробують не допустити прориву ЗСУ до Мелітополя.

"Вони перегруповуються для оборони Токмака, щоб зупинити рух України в бік Мелітополя. Пересування таких елітних підрозділів туди добре ілюструє ситуацію, коли керівництво Збройних сил РФ усвідомило можливість тактичного успіху наступу України в цьому регіоні", - підкреслив Ківільсег.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

ЗСУ прорвали головну лінію оборони ворога на південь від Роботиного, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. На думку фахівців, танки та інша бронетехніка українців вже застосовується південніше останньої "оборонної" лінії російських окупантів.

ЗСУ до зими можуть вийти до Криму, на війська РФ у Токмаку чекає розвилка, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. В інтерв'ю Главреду він сказав про те, що просування армії до Азовського узбережжя залежить від ситуації в Токмаку – окупанти будуть або триматися за місто, або звідти втечуть.

Армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Вибухи в окупованому місті пролунали вдень, 22 вересня. Пошкоджено будівлю штабу ЧФ РФ.

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