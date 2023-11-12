У Мелітополі підірвали штаб ворогів, ліквідовано офіцерів окупантів - ГУР

У Мелітополі в результаті вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери, повідомляє Головне управління розвідки.

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У ГУР кажуть, що штаб ворогів у Мелітополі підірвали місцеві партизани / колаж Главред, фото УНІАН і ГУР

У тимчасово окупованому РФ місті Мелітополь (Запорізька область) в результаті вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери. Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За словами офіцерів, це "акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору".

Російські окупанти зробили собі штаб у приміщенні компанії "Нова пошта", яка розташована на вулиці імені Дмитра Донцова.

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Атаку на штаб здійснили, кажуть у ГУР, під час засідання окупантів - офіцерів ФСБ та Росгвардії.

Також українські офіцери розповіли, що в результаті вибуху в штабі окупантів були ліквідовані щонайменше троє офіцерів Росгвардіі. Інформація про інші втрати ворога на даний момент уточнюється.

Розвідка також пояснює, що за годину до зборів росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги - від підприємства "Мелітопольський Автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма". Обидва об'єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу.

Ситуація на Південному фронті

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про те, що ВСУ потужно просунулися в Запорізькій області і змогли зрізати цілий виступ ворога. Українські військові просунулися поблизу Вербового. Водночас українські десантники ведуть важкі бої біля сіл Работине та Новопрокопівка.

У Силах оборони розповіли про втрати ворога на півдні після того як українські військові знищили купу окупантів. На південному напрямку Збройні Сили України попри все продовжують виконання бойових завдань.

Начальник пресслужби Генштабу Владислав Селезньов заявив, що ЗСУ можуть готувати потужний штурм на півдні. Перший плацдарм знаходиться в районі Дач і Антонівського мосту недалеко від окупованих Олешок; другий - в районі залізничного мосту в напрямку сіл Піщанівка і заплава; третій - на групі островів від козацьких таборів до Кринок.

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