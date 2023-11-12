Підірвали просто під час наради: нові деталі удару по штабу РФ в Мелітополі

11 листопада у Мелітополі, що Сили опору здійснили підрив штабу російських військових. Як повідомив мер міста Іван Федоров, вибух відбувся під час наради.

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Нові деталі удару по штабу РФ в Мелітополі / Колаж Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, Стратком ЗСУ

Навіть за наявності охорони в районі, Силам опору вдалося успішно виконати цю операцію та ліквідувати російських окупантів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Район у нижній частині міста включає кілька промислових підприємств, зокрема, підприємство, раніше відоме як "Рефма", яке спеціальний відділ російських військ захопив з перших днів окупації. На цьому заводі розташовувався один із логістичних центрів "Нової пошти", і саме на його базі ворог створив склад, де зберігав військову техніку та боєприпаси.

"В офісному центрі цього заводу розміщували штаб. Хочу наголосити, що ліквідація ворогів на цьому підприємстві відбувалась вже кілька разів, але ворог нічому не вчиться і продовжує там розташовувати свої штаби", – підкреслив Іван Федоров.

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У суботу, 11 листопада, на цьому місці також були організовані збори для нацгвардійців та представників ФСБ. За кілька годин до початку зборів окупанти вирішили тимчасово обмежити рух автотранспорту в районі з метою забезпечення безпеки. Проте щось пішло не так.

"Якраз коли усі зібралися, і стався вибух. Тож відбувалась ліквідація ворогів. Щонайменше троє військових вже ніколи не зможуть воювати проти наших людей. Але ще велика кількість постраждалих", – розповів мер Мелітополя.

Автомобіль, що постраждав і вибухнув, був перевезений окупантами на територію зайнятого районного відділку поліції. На місце події було викликано численні бригади швидкої допомоги та поліції. Ймовірно, владні органи розслідують, як українським силам спротиву та спецслужбам вдалося ефективно ліквідувати ворога.

Ситуація на південному фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у тимчасово окупованому РФ місті Мелітополь (Запорізька область) в результаті вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери. Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Українські військові продовжують звільняти території, які були захоплені російськими окупантами. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що бійцям Національної гвардії України вдалося висунути ворога із окупованих позицій на південному напрямку.

Водночас, американський Інститут вивчення війни повідомив про те, що ЗСУ здійснили атаки на лівому березі Дніпра на Херсонщині - повільний наступ викликає паніку у російських військових.

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