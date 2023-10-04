Втеча почалась: мер Мелітополя розповів про майбутній "жест доброї волі"

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, російська армія почала евакуацію офіцерів з Токмака і Молочанська.

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Іван Федоров вказав на перші дзвіночки для нового "жесту доброї волі" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Окупанти вже почали вивозити органи так званої "влади".

Іван Федоров також зазначив, що протягом останніх тижнів проходить евакуація офіцерського складу з Токмака і Молочанська.

"Паніки немає", але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку: декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи "влади", декілька днів тому рософіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї", - написав Федоров. відео дня

Наразі, за його словами, загарбники взялися вивозити заклади освіти − школи, училище, технікум.

Крім того, за словами чинного очільника Мелітополя, вчора ввечері так звана проросійска влада міста повідомила про те, що з сьогодні припиняють свою роботу "адмінустанови", магазини, ринок.

"До чого б не готувалися, але ворогові точно погано", — резюмував Іван Федоров.

Бої на Мелітопольському напрямку:

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що за словами речника об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, українські захисники "потихеньку" продовжують просування у районі Вербового та Роботиного на Мелітопольському напрямку.

Водночас ситуція в самому Мелітополі досить складна. Так, з початку окупації Мелітополя Росією у лютому 2022 року гаряча лінія "Викрадені мелітопольці" зафіксувала 311 викрадень, при цьому в полоні досі перебувають 107 осіб, а доля ще 56 невідома. Як кажуть співробітники лінії "Викрадені мелітопольці", реальна кількість викрадених місцевих жителів в 3-4 рази вище.

Також, 21 вересня внаслідок ракетного удару СБУ та ЗСУ по секретній базі ворога в окупованому Мелітополі (Запорізька обл.) поранено командувача 58-ю армією РФ. Також поранений начальник штабу 58-ї армії окупантів, при цьому близько десятка офіцерів РФ загинуло.

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