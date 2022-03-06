Росія планує провокації з використанням насильно мобілізованих жителів ОРДЛО

Війська Росії / Reuters

Російські окупанти планують провокації в південних областях України з використанням насильно мобілізованих жителів ОРДЛО.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, на Кримський півострів вчора прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізований на території Донецької та Луганської областей.

"Найближчим часом Кремль планує використовувати цих людей для здійснення провокацій в південних регіонах України. І хоча ці підрозділи мають дуже низьку мотивацію, так як їх комплектували з насильно мобілізованих в ОРДЛО, не виключено, що агресор їх використовує як "гарматне м'ясо", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що цих людей можуть використовувати, видаючи за місцевих жителів, щоб створити пропагандистські картинки, так як окупантам не вдається переламати дух українського населення.

Схожі провокації можуть робити в східних областях України. Також можуть бути провокації з численними жертвами, для яких будуть використовувати насильно мобілізованих в ОРДЛО.

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"Нагадаємо, як повідомляло Міноборони України, на сході нашої країни ворог сотнями кидає в бій прихильників "русского мира", яких навіть після надання першої допомоги після поранення, у супроводі збройного конвою з числа регулярних військ РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для ведення подальших бойових дій в якості "гарматного м'яса", - додали в ДПСУ.

Вони також зазначили, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий і деморалізований. Вони шукають шляхи для дезертирства.

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Війна в Україні 2022

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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