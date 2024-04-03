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"Іде боротьба за кожен будинок": комбат назвав ключову ціль РФ на Донеччині

Руслана Заклінська
3 квітня 2024, 19:59
Сили оборони України не лише стримуюють російські війська, а й витісняють їх із деяких позицій, розповів Юрій Федоренко.
'Іде боротьба за кожен будинок': комбат назвав ключову ціль РФ на Донеччині
На Бахмутському напрямку Сили оборони намагаються вибити росіян з Іванівського / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 31 окрема механізована бригада

На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Російські війська штурмують Богданівку, Кліщіївку, Андріївку та Іванівське. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Сірка Юрій Федоренков ефірі Українського радіо.

"Є населені пункти, які, буквально, горять. Противник не полишає своїх намірів щодо України, нарощує спроможності як військово-промислового комплексу, так і міграційні процеси, які відбуваються в них достатньо жваво: це і прихована мобілізація, і умовний рекрутинг, який вони запровадили – заохочення за підписання контракту в розмірі одноразової грошової допомоги. До прикладу, у Санкт-Петербурзі дають 5-6 тисяч доларів, у Москві може бути і до восьми тисяч. І, відповідно, люди із провінції достатньо охоче підписують ці контракти", - зазначив Федоренко.

Командир батальйону наголосив, що РФ нарощує зусилля, щоб окупувати Донецьку, Луганську області та реалізувати свої плани щодо Запорізької. За його словами, окупанти зосередили основні зусилля на Бахмутському відтинку в напрямку міста Часів Яр. Водночас Сили оборони України не лише стримуюють російські війська, а й витісняють їх із деяких позицій.

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"По Донецькій області противник зараз закцентував свої основні зусилля на Бахмутському відтинку в напрямку Часового Яра. Чому Часів Яр? Бо це панівна висота, і в разі заволодіння нею противник зможе взяти під вогневий контроль Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ. І, відповідно, організувати плацдарм для подальшої окупації населеного пункту Костянтинівка, а також можливого висування (якщо буде так у них за планами) - в напрямку Слов'янська. Відповідно, противник б'є не тільки по Часовому Яру, а намагається вирівнювати лінію бойового зіткнення, штурмує населений пункт Богданівку, Іванівське, Кліщіївку, Андріївку", - додав військовий.

Федоренко зауважив, що російські війська не досягли суттєвих успіхів за останній час. Він також підкреслив, що незважаючи на активність ворога, лінія фронту залишається стабільною, а ЗСУ продовжують ефективно відстоювати свої позиції.

"У Богданівці, незважаючи на жваві бойові дії, лінія бойового зіткнення залишилася без змін. Під самим Часовим Яром деякі позиції мігрують, умовно, які займає противник, потім за рахунок об'єднаного вогневого впливу і відваги наших піхотних підрозділів вдається противника витіснити, поновити наше становище, тобто лінія не стала нестабільна, весь час йдуть бойові насичені дії. Населений пункт Іванівське – зараз один із найгарячіших, напевно, також тому, що противнику вдалося понад місяць тому зайняти кілька вулиць, потім просунувся ворог далі, потім Сили оборони його відтіснили", - додав він.

Військовий підкреслив, що іде боротьба навіть не за кожну вулицю, а за кожен будинок у Іванівському. Наразі 60% під окупацією, 40% – під контролем Сил оборони. Однак Федоренко запевнив, що є всі підстави вважати, що українським захисникам вдасться не просто стабілізувати, а вибити окупантів з населеного пункту.

"Над цим зараз йде дуже-дуже ефективна важка робота. Щодо Кліщіївки, то суттєвих успіхів за останню добу ворог не мав. Андріївка, як всі позиції, які Силами оборони були зайняті, залишається за нами", - додав командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр імені кошового отамана Сірка.

Хто такий Юрій Федоренко

Федоре́нко Ю́рій Сергі́йович (нар. 26 квітня 1991, с. Носачів, Смілянський район, Черкаська область) — український політик, правозахисник, громадський діяч та військовий, пише Вікіпедія.

З вересня 2019 року є позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, на Новопавлівському напрямку ведуться інтенсивні бої. Сили оборони продовжують відбивати атаки окупантів у Новомихайлівці та Урожайному і здійснюють контратаки. Офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов зазначив, що ворог використовує тактику "двійок", але вона не приносить значних результатів.

Також окупанти змінили тактику на лівому березі Дніпра Херсонської області. Росія атакує більшою кількістю дрібніших штурмових груп. Українські захисники відбили 8 таких спроб, змушуючи ворога відступити.

Крім цього, офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк розповів, що російські війська намагаються захопити місто Часів Яр на Донеччині. Проте українська армія робить все можливе, щоб не допустити наближення ворога до міста.

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війна в Україні ЗСУ Федоренко Бахмут російські війська війна Росії та України
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