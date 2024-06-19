Росія 'спустошила' свої війська біля Фінляндії заради війни з Україною - ЗМІ

Те саме стосується бази Росії на Кольському півострові.

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Росія зазнала великих втрат у війні проти України / Колаж Главреда. Фото: yle.fi

Росія перекинула на війну проти України майже всю техніку і війська, що базувалися біля кордону з Фінляндією. Більшість ресурсів було знищено в боях із ЗСУ, йдеться у розслідуванні видання Yle.

Журналісти публікують супутникові знімки баз російських сухопутних сил, зроблені до і під час повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. За даними джерела ЗМІ в розвідці країни, майже все угруповання РФ відправили воювати з Україною. Але зенітні підрозділи противника біля Санкт-Петербурга все ще "відносно" сильні, зазначили в розвідці.

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Наприклад, показано кадри спустошення росіянами цехів із ремонту важкої бронетехніки. За даними розвідки, уся техніка "першої лінії" давно вирушила на війну, в експлуатацію ввели і старе обладнання.

Наразі на території проводять навчання новобранців, залишилися тільки тренери - решту військових відправили в Україну.

Те саме стосується бази Росії на Кольському півострові. Згідно з оцінкою розвідки, звідти в Україну перекинуто до 80% усього гарнізону.

Очікується, що Росія зможе відновити боєздатність своїх збройних сил не раніше ніж через 3-5 років після закінчення війни з Україною.

Війна в Україні - яких втрат зазнає Росія

Нещодавно країна-окупантка знову поперла у черговий "м'ясний" наступ у бік Харківської області, намагаючись пробити оборону Третьої Штурмової.

За словами військових, угруповання росіян вдалося призупинити - загарбники зазнали шалених втрат.

Лише у боях у Вовчанську щодня гинуть сотні окупантів та знищуються десятки одиниць військової техніки РФ.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими близько 350 000 осіб.

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