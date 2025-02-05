Чи зможе Україна перемогти у війні без підтримки США: Зеленський зробив заяву

Зупинка допомоги з боку Сполучених Штатів точно вдарить по міці держави та спроможності України захищатись, зазначив Зеленський.

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Зеленський відповів, чи зможе Україна виграти війну без підтримки США / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

США не зменшили допомогу Україні

Говорити про нові пакети допомоги поки що зарано

Україна може не витримати без допомоги США

США не зменшили допомогу Україні після зміни адміністрації Білого дому, однак наразі мова не йде про нові пакети допомоги. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, передає УНІАН.

Він також висловив вдячність США за збереження військової допомоги.

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За словами Зеленського поки що рано говорити про нові пакети допомоги від США.

"Поки що про це рано говорити, але ми почали спілкуватися і комунікувати з американською командою", - сказав глава держави.

Дивіться відео із заявою Зеленського про війському допомогу від США:

Фото: скріншот

Він зазначив, що напередодні спілкувався з журналістами такого рівня, як пан Келлог і пан Вольц. Також заплановані зустрічі та переговори з усією командою фахівців із США, які зосереджені на питаннях війни між Росією та Україною.

"Тому з допомогою все нормально. Слава Богу. Вдячний за це", - сказав президент.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Україна здобути перемогу без підтримки США, Зеленський нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення ця допомога була критично важливою. Ситуація була вкрай складною, і країна могла опинитися під загрозою окупації. Однак завдяки мужності українського народу, силі армії та підтримці міжнародних партнерів вдалося вистояти.

"І тому я не хотів би навіть фантазувати, що буде, якщо війна буде продовжуватися, але вже війна буде Росії проти України без США. Я би не ризикував так і сьогодні робити навіть висновки, що може бути. Це дуже ризиковано. Те, що це вдарить точно по нашій міці, те, що це, безумовно, вдарить по нашим спроможностям захищати землю. Ми будемо слабкіші і чи утримаємо ми? Я не впевнений", - резюмував Зеленський.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та РФ провели обмін військовополоненими, у результаті якого додому повернулися 150 українських захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Також глава держави підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації з 8 лютого до 9 травня 2025 року. Відповідні документи опубліковані на сайті Верховної Ради. Це вже п’ятнадцяте продовження воєнного стану в Україні.

Крім того, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що у Плані перемоги передбачено залучення партнерів до інвестицій та спільної розробки природних ресурсів України, що становить спільний стратегічний інтерес.

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Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

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