"Вас чекають наслідки": у Путіна погрожують Україні через далекобійні ракети від Франції

Представник диктатора не уточнив, як саме російська терористична армія має намір мстити Україні за захист своїх територій і громадян.

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Пєсков істерить через ракети для України / Колаж Главред, фото УНІАН, скріншот з відео, Вікіпедія

У Вільнюсі, 11 липня, перед самітом НАТО президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні далекобійних ракет SCALP.

Спікер кремлівського диктатора Дмитро Пєсков влаштував істерику через це і погрожують Києву "наслідками".

Представник кремлівського режиму Пєсков заявив, що "рішення Франції про передачу Україні делекобійних ракет було помилковим".

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Він істерично додав, що "це матиме для Києва негативні наслідки" і пригрозив, що "це рішення змусить Росію вжити відповідних заходів".

Представник диктатора не уточнив, як саме російська терористична армія має намір мстити Україні за захист своїх територій і громадян.

Україна пообіцяла Франції не бити ракетами SCALP по території РФ

Як повідомляє France24, Україна вже отримала від Франції ракети дальнього радіусу дії. Київ пообіцяв не застосовувати їх проти російської території.

За словами джерела, ракети будуть використовуватися тільки в межах міжнародно визнаних кордонів України. Париж, зі свого боку, не вважає передачу ракет ескалацією, оскільки Росія запускає снаряди з набагато більшим радіусом дії.

Що відомо про далекобійні ракети SCALP Це французький варіант британської далекобійної ракети Storm Shadow. Французький варіант ракети позначається абревіатурою SCALP-EG (фр. Systеme de сгоіѕіеге conventionnel autonome а longue portеe Emploi General- "Багатоцільова високоточна крилата ракета великої дальності з автономним наведенням") Ракета створена на основі розробленої у Франції крилатої протиракети Apache. Відрізняється тим, що несе боєголовку замість суббоєцепасів. Характеристика: Заявлена дальність польоту ракети становить приблизно 560 км;

Ракета оснащена турбореактивним двигуном зі швидкістю 0,8 Маха;

Боєголовка має лідируючий заряд для руйнування грунту або проникнення в бункер, а також детонатор зі змінною затримкою для управління детонацією основного заряду;

Ракета важить близько 1300 кілограмів. Максимальний діаметр корпусу становить 48 сантиметрів, а розмах крила — 3 метри.

Ракети Storm Shadow для ЗСУ

Раніше в повідомленні CNN говорилося про передачі Великобританією Україні далекобійних ракет Storm Shadow, які стануть в нагоді під час контрнаступу ЗСУ. Україна гарантувала Британії, що ракети не застосовуватимуться по території агресора Росії.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес підтвердив, що Лондон передає Києву ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow. Британський міністр акцентував увагу на здатності ЗСУ проводити грамотні операції і вважає, що ракети допоможуть українським військам звільнити свої території від окупантів РФ.

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