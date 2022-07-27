УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія не зможе поповнювати свою військову машину: перемога України настане - посол США в ОБСЕ

27 липня 2022, 12:16

Перемогу України наблизить військова допомога, яку надають США та інші західні партнери.

Карпентер
Посол США при ОБСЄ переконаний, що у війні переможе Україна / KyivPost

Перемога України у війні, яку розв'язав Путін, може настати не скоро. Дії російських солдатів нагадують варварство. Про це заявив полол США при ОБСЄ Майкл Карпентер в інтерв'ю ТСН.uа.

Він додав, що вірить у перемогу України, яка відбудеться "завдяки військовій підтримці США і західних країн".

"Так, абсолютно точно. Я повністю вірю в остаточну перемогу України. Це може зайняти багато часу. Але я переконаний, що правда на боці України. Українці захищають свої будинки, свою землю і свої міста. Вони роблять те, що правильно і чесно. А те, що робить Російська Федерація — це варварство, як я вже говорив раніше, це поза людської пристойності, вони розстрілюють мирних жителів в упор, принаймні, ми знаємо про Бучу та інших містах, де є ці жахливі докази, вони поводяться не так, як військові, яким належить мати це звання. Звичайно поза Женевськими конвенціями", - сказав Майкл Карпентер.

Він додав, що США готові допомагати Україні стільки, скільки це буде необхідно. За його даними, Америка вже надала Україні військову допомогу на 6,9 млрд доларів.

"Ми готові зробити більше. А українці налаштовані захищатися. Ми маємо намір забезпечити їх необхідним обладнанням. Президент Байден сказав, що ми не збираємося вступати в пряму боротьбу з американськими військами на полі бою. Бо не хочемо Третьої світової війни. Але ми надамо Україні можливості, необхідні для захисту своєї території від цієї агресії", – додав Карпентер.

Посол переконаний, що військові сили Росії будуть поступово знижуватися через санкції та експортний контроль. Також РФ не може протистояти американським HIMARS, які були передані для ЗСУ.

"З одного боку, це питання здатності Росії поповнювати свою військову машину. Іншими словами, розвивати свій ВПК. А санкції і експортний контроль серйозно підривають здатність Росії це робити. І це один з факторів. Іншим фактором є надання західними країнами Україні передової військової техніки, як, наприклад, система HIMARS. Ця артилерійська система дуже точна, дуже ефективна в націленні у ворожі сили. І тому, якщо ми - США і західні союзники, зможемо активізувати таку підтримку України в майбутньому, то Україна, безумовно, має шанс, щоб вигнати Росію зі своєї території, оскільки ресурси Росії часом зменшуються", – зазначив він.

Далекобійні ракетні системи HIMARS в Україні

Глава Офісу президента Андрій Єрмак 24 липня зробив заяву про те, що влада домовилася із Заходом з приводу нових поставок далекобійної артилерії. За словами керівника ОП, Україна очікує отримання 25-30 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS і MLRS.

Журналісти The Washington Post опублікували статтю, в якій командир батальйону 93 механізованої бригади ЗСУ Богдан Дмитрук заявив, що після отримання HIMARS деяким батальйоном вдається зберегти більше життів своїх солдатів. Крім того, за його словами, війська російських окупантів намагаються адаптуватися до нових умов і відсувають військову техніку вглиб, щоб вивести її з-під удару.

читайте такожНові HIMARS, понад 500 БПЛА Phoenix Ghost і боєприпаси: у США оголосили про нову допомогу Україні

Глава Міноборони Олексій Резніков 25 липня розповів про те, що армія Україна знищила вже 50 складів військ Росії. За словами міністра, ефективні дії ЗСУ руйнують логістику окупантів і не дозволяють їм вести активні бойові дії.

Інші новини:

війна в Україні посол США військова допомога російське вторгнення
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:05

"Зустрічався з нинішнім Лазарєва": розкрито імена коханців Баскова

13:00

"Росія повинна боятися слова "Україна": в ОП розкрили секрет швидкої деокупації територійВідео

13:00

Гороскоп на завтра 28 липня 2022: Ракам - розставання, Левам - подарунки долі, Водоліям - заздрістьВідео

12:50

Буде спекотніше, ніж зазвичай: синоптики розповіли, якою буде погода в серпніВідео

12:32

Міць на рівні HIMARS з ударом до 80 км: як РСЗВ Mars II допоможуть ЗСУ бити війська РФВідео

Реклама
12:31

"Знищено не тільки Антонівський міст": Гіркін вже відверто боїться наступу ЗСУ на ХерсонВідео

12:16

Росія не зможе поповнювати свою військову машину: перемога України настане - посол США в ОБСЕВідео

12:07

ЗСУ на Харківщині "денацифікували" цілий підрозділ спецназівців РФ

12:07

Астролог передбачив перелом на фронті і назвав міста, які Росія спробує знищитиВідео

12:03

Тут конкуренція, а туди сміття їде: українська співачка виступила в Москві і заявила, як їй приємноВідео

11:57

Коли День подруги 2022: дата і традиції свята

11:44

У полі на Дніпропетровщині знайшли тіло 6-річної дитини: хлопчика шукали два тижні

11:28

Молодик в липні 2022: що потрібно робити, щоб захистити дім від неприємностей

11:20

У Зеленського закликали окупантів тікати чи вчитися плавати: Антонівський міст нагадує "решето"Відео

10:55

В Україні ліквідували майора-пенсіонера з Башкирії

10:50

Удар ВСУ по Антонівському мосту: гауляйтер Херсона злякався контрнаступуВідео

10:30

Джонсон може стати новим генсеком НАТО - The TelegraphВідео

10:27

Місячний посівний календар на серпень 2022: кращі дні для роботи в городі і саду

10:20

Російська імперія розвалиться: Ірма Вітовська поділилася своїми відчуттями про війну

10:10

ЗСУ за допомогою HIMARS ліквідували двох найкращих пілотів Путіна — Daily Mail

Реклама
09:55

Не врятувало й прізвище: ЗСУ ліквідували окупанта-десантника Василя ДолюВідео

09:54

У Росії дрон скинув фугас біля пункту митниці: під удар потрапили три співробітники ФСБ - журналістВідео

09:13

Артилерія працює ювелірно і філігранно: у ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту у ХерсоніВідео

09:04

Портрет хоробрості: Зеленська з'явилася на діджитал обкладинці Vogue

08:58

Купили собі джипи та айфони за гроші на ЗСУ: на Тернопільщині судитимуть псевдоволонтерів

08:30

Який обігрівач краще та економніше: ТОП-6 варіантів для будинкуВідео

08:19

Армія України в грудні 2022-січні 2023 року може звільнити Маріуполь - мерВідео

08:13

РФ помститься: Жданов розповів про наслідки знищення Антонівського мостуВідео

08:00

Чому насправді РФ так палко прагне перемир’яПогляд

07:58

Гороскоп на сьогодні 27 липня 2022: Тільцям - підказки долі, Терезам - старі образиВідео

07:55

Ретроградний Юпітер 2022 та інші ретроградні планети Сонячної системиВідео

07:30

ЗСУ звільнили одразу два села на Херсонщині - зачистили Андріївку та закріпилися в ЛозовомуВідео

07:14

"Жест доброї волі": окупанти "демілітаризували" свій власний вертоліт Ка-52

06:27

Небезпека війни: держава стає надто сильноюПогляд

06:24

У Росії хочуть захопити більше територій України для анексії, але навряд чи зможуть - ISW

05:50

Україну розжарить до +37°: де і коли вріже нестерпне пеклоВідео

05:25

Виїзд за кордон військовозобов'язаних 2022: кому можуть дозволити поїхати з України

05:20

Найсмачніший закусочний пиріг за 15 хвилин: дивовижно простий рецептВідео

05:15

Яке борошно найшкідливіше для здоров'я, а яке навпаки швидко допоможе схуднути

04:50

Манікюр для жінок за 50: 4 прості фокуси, щоб виглядати молодшою і радіти

Реклама
04:16

Гороскоп на серпень 2022: третій місяць літа переверне все, на нас чекають незворотні подіїВідео

04:10

Названо найгарнішого чоловіка 2022 року: хто обійшов головних голлівудських красенів

03:23

Старший син Арнольда Шварценеггера знявся у спідниці в складочку для популярного глянцю

03:10

Мікрохвильовка вміє не тільки розігрівати їжу: 5 крутих лайфхаків, якими мало хто користується

02:40

Підкинула на вентилятор: невгамовна Настя Приходько "наїхала" на Потапа, Влада Яму і Монатіка

02:40

В Україну нагряне осінь вже скоро: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

02:05

Військовий експерт пояснив, за яких умов ЗСУ доб'ються перелому у війні

01:35

Союз з Британією і Польщею може виявитися безглуздим: Україні потрібно прагнути в НАТО - дипломатВідео

01:26

Хливнюк поділився новим фото з фронту: шанувальники в захваті

00:54

"Поцілована сонцем": 53-річна зірка Друзів Дженніфер Еністон здивувала пляжним фото

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти