Росія не зможе поповнювати свою військову машину: перемога України настане - посол США в ОБСЕ

Посол США при ОБСЄ переконаний, що у війні переможе Україна / KyivPost

Перемога України у війні, яку розв'язав Путін, може настати не скоро. Дії російських солдатів нагадують варварство. Про це заявив полол США при ОБСЄ Майкл Карпентер в інтерв'ю ТСН.uа.

Він додав, що вірить у перемогу України, яка відбудеться "завдяки військовій підтримці США і західних країн".

"Так, абсолютно точно. Я повністю вірю в остаточну перемогу України. Це може зайняти багато часу. Але я переконаний, що правда на боці України. Українці захищають свої будинки, свою землю і свої міста. Вони роблять те, що правильно і чесно. А те, що робить Російська Федерація — це варварство, як я вже говорив раніше, це поза людської пристойності, вони розстрілюють мирних жителів в упор, принаймні, ми знаємо про Бучу та інших містах, де є ці жахливі докази, вони поводяться не так, як військові, яким належить мати це звання. Звичайно поза Женевськими конвенціями", - сказав Майкл Карпентер.

Він додав, що США готові допомагати Україні стільки, скільки це буде необхідно. За його даними, Америка вже надала Україні військову допомогу на 6,9 млрд доларів.

"Ми готові зробити більше. А українці налаштовані захищатися. Ми маємо намір забезпечити їх необхідним обладнанням. Президент Байден сказав, що ми не збираємося вступати в пряму боротьбу з американськими військами на полі бою. Бо не хочемо Третьої світової війни. Але ми надамо Україні можливості, необхідні для захисту своєї території від цієї агресії", – додав Карпентер.

Посол переконаний, що військові сили Росії будуть поступово знижуватися через санкції та експортний контроль. Також РФ не може протистояти американським HIMARS, які були передані для ЗСУ.

"З одного боку, це питання здатності Росії поповнювати свою військову машину. Іншими словами, розвивати свій ВПК. А санкції і експортний контроль серйозно підривають здатність Росії це робити. І це один з факторів. Іншим фактором є надання західними країнами Україні передової військової техніки, як, наприклад, система HIMARS. Ця артилерійська система дуже точна, дуже ефективна в націленні у ворожі сили. І тому, якщо ми - США і західні союзники, зможемо активізувати таку підтримку України в майбутньому, то Україна, безумовно, має шанс, щоб вигнати Росію зі своєї території, оскільки ресурси Росії часом зменшуються", – зазначив він.

Далекобійні ракетні системи HIMARS в Україні

Глава Офісу президента Андрій Єрмак 24 липня зробив заяву про те, що влада домовилася із Заходом з приводу нових поставок далекобійної артилерії. За словами керівника ОП, Україна очікує отримання 25-30 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS і MLRS.

Журналісти The Washington Post опублікували статтю, в якій командир батальйону 93 механізованої бригади ЗСУ Богдан Дмитрук заявив, що після отримання HIMARS деяким батальйоном вдається зберегти більше життів своїх солдатів. Крім того, за його словами, війська російських окупантів намагаються адаптуватися до нових умов і відсувають військову техніку вглиб, щоб вивести її з-під удару.

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Глава Міноборони Олексій Резніков 25 липня розповів про те, що армія Україна знищила вже 50 складів військ Росії. За словами міністра, ефективні дії ЗСУ руйнують логістику окупантів і не дозволяють їм вести активні бойові дії.

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