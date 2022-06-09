Росія напала на Україну з Білорусі і пускає звідти ракети: Мінськ та Київ більше не міста-побратими

Київ та Мінськ більше не міста-побратими через співучасть Білорусі у військовій агресії проти України / Колаж УНІАН, Макс Левін

Міська рада Києва позбавила Мінськ статусу міста-побратима української столиці. Таке рішення було ухвалено на тлі війни Росії проти України. Російські війська вторглися на територію української держави з Білорусі. Звідти ж окупанти пускають ракети по Україні. Про це заявив київський мер Віталій Кличко.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що в четвер, 9 червня, Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима Києва. Рішення було ухвалено у зв'язку з нападом на Україну з території Білорусі.

читайте такожПро бази РФ і запуск ракет промовчали: у Лукашенка заявили, що не воюватимуть проти України"Мінськ вже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тому нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українські міста і селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", - підкреслив Віталій Кличко.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін вранці 24 лютого оголосив про початку військових дій Росії проти України. Повномасштабне вторгнення він назвав, мовляв,"спеціальною військовою операцією". На територію України вторглися російські війська з Росії, Білорусі та окупованого Криму.

Росія з першого дня війни завдає ракетних і авіаційних ударів по об'єктах військової, цивільної інфраструктури та житлових кварталах. Гинуть мирні люди. Російська авіація і ракети летять, у тому числі, і з території Білорусі.

Наприкінці березня за підсумками перемовин української та російської делегацій у Стамбулі Москва заявила про "скорочення військової активності у рази" на Київському та Чернігівському напрямках. У підсумку Росія була змушена вивести свої війська з даних напрямків.

У Державній прикордонній службі України 11 травня заявили, що контроль над кордонами у Київській, Чернігівській та Сумській областях відновлено. Проводяться роботи над організацією охорони кордону. Ситуація залишається небезпечною - ворожі війська наносять артилерійські та авіаудари по позиціях прикордонних військ.

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